Безумная истинная история "башни Трампа" в Москве

Исчерпывающий рассказ о том, как команда Трампа во время предвыборной кампании работала над сделкой по Trump Tower в Москве

Летом 2016 года, в то время как Дональд Трамп отрицал неподобающие связи с Россией, два его бизнес-партнера вели переговоры по строительству "башни Трампа" в Москве, сообщает BuzzFeed. Издание ссылается на оказавшиеся в его распоряжении документы и интервью с ключевыми действующими лицами и следователями.

Во главе этих усилий стояли Майкл Коэн, личный адвокат президента, и Феликс Сатер, помогавший договариваться о сделках в интересах Трампа по всему миру.

Еще до назначения Мюллера спецпрокурором агенты ФБР, расследующие вмешательство России в выборы, узнали, что Коэн часто связывался с иностранцами по поводу "башни Трампа" в Москве и что некоторые из этих лиц знали о вмешательстве или имели к нему отношение. "Агенты отказались назвать этих лиц", - отмечается в статье.

"В публичных заявлениях Коэн заявлял, что в январе 2016 года проинформировал Трампа о том, что сделка провалилась. Но новые данные показывают, что они с Сатером продолжали над ней работать по меньшей мере до июня", - сообщает издание.

BuzzFeed пишет: "На протяжении девятимесячных усилий Сатер, который родился в Советском Союзе и много лет работал на американские спецслужбы и ФБР в качестве тайного информатора, говорил Коэну, что у него есть связи с высшими российскими чиновниками и бизнесменами: братьями Аркадием и Борисом Ротенбергами, которые выросли вместе с Путиным и считаются его "теневым кабинетом", российским политиком-миллиардером Андреем Молчановым, которому Сатера представил близкий друг и который предложил построить башню на его земле, а также бывшим сотрудником российской военной разведки, которому Сатер передал фотографии паспорта Коэна для получения визы".

BuzzFeed отмечает, что попытки построить Trump Tower в российской столице предпринимались с 1987 года и Трампом, и его детьми. Дональд Трамп-младший с 2008 года в течении полутора лет шесть раз приезжал в Россию, описывая ее как "пугающее место для бизнеса" из-за коррупции. В 2006 году его сопровождала сестра Иванка и Сатер, который организовал экскурсию по Кремлю. Он позвонил старому другу, российскому миллиардеру.

"Миллиардер отправил кортеж машин и охранников сопровождать их в Кремле. Когда экскурсовод указал на кабинет Путина, Иванка Трамп спросила, может ли она посидеть на его стуле за антикварным столом. Один из охранников сказал: "Вы с ума сошли?" - "Я сказал: и что она сделает, украдет ручку?" - рассказал Сатер BuzzFeed. - Он нас впустил. Она села за стол, два раза закрутилась на стуле, и все".

"Когда в 2015 году Трамп объявил о выдвижении своей кандидатуры, Сатер увидел возможность, выпадающую лишь раз в жизни: почему бы не воспользоваться президентской гонкой для деловой сделки?" - пишет издание. "Я подумал: он в новостях, его имя хорошо освещается в прессе, - сказал Сатер. - Многие русские не хотели платить премиальный взнос за лицензию, чтобы разместить имя Дональда на своем здании. Но теперь, возможно, захотят".

Сатер 9 октября написал Коэну, что планирует встретиться с Молчановым, чтобы убедить его предоставить землю для строительства башни. Он снова написал Коэну письмо 12 октября: два дня спустя его представители встретятся с Путиным и "высокопоставленным депутатом", и у них есть финансирование - президент ВТБ Андрей Костин готов спонсировать проект.

Сатер обратился к состоятельному московскому девелоперу Андрею Розову. "Его компания IC Expert стала фирмой-застройщиком, и стороны обменялись предложениями. В какой-то момент, когда во время переговоров письмо о намерениях передавали туда-обратно, Trump Organization изменила авансовый взнос со 100 до 900 тыс. долларов. В день третьих президентских дебатов среди республиканцев, 28 октября 2015 года, Трамп лично подписал письмо о намерениях", - сообщает BuzzFeed.

Спустя неделю Сатер и Розов отправились отдыхать на Багамы. "Розов арендовал частный остров Литтл-Уэйл-Кей за 175 тыс. долларов, и мужчины отправились заниматься дайвингом и подводной охотой, - рассказывает BuzzFeed. - В письме Сатер сообщил Коэну, что к ним летит еще один друг, имя которого не указывалось. Этот загадочный человек, не названный в документах и не названный Сатером, знал двоих из самых богатых и могущественных людей России - братьев Ротенбергов".

"Все нужно обговаривать и обсуждать не с "шестерками", а с людьми, которые будут обедать с Путиным, обсудят дела и получат добро, - писал Сатер Коэну 3 ноября. - Мне предстоят очень деликатные шаги с очень близкими Путину людьми. Мы можем с этим справиться".

13 декабря Сатер написал, что у него есть старый друг, который пытается организовать поездку в Москву - бывший сотрудник ГРУ. "Он был одним из самых надежных связных Сатера на протяжении 20 лет, когда тот работал конфиденциальным информатором американских правоохранителей и спецслужб. Этот человек, имя которого не называется, потому что, по словам сотрудников ЦРУ, его жизнь может оказаться под угрозой, в 1998 году передал Сатеру номера спутниковых телефонов Усамы бен Ладена, а затем фотографии северокорейского чиновника, пытающегося получить ядерное оружие".

Когда Путин назвал Трампа "талантливым" и "очень ярким человеком", Коэн написал: "Теперь пора. Позвони мне". Два дня спустя Сатер сообщил, что их приглашениями и визами занимается ВТБ и Костин встретится с Коэном в Москве. Ключевую роль в привлечении ВТБ сыграл бывший шпион ГРУ, отмечается в статье.

В канун Нового года Сатер отправил Коэну фото письма от "Генбанка", а не ВТБ, с приглашением в Москву. Сэтер сообщил, что банк действует "через путинскую администрацию, и там ничего не делается без одобрения сверху. На встречах в Москве будут министры - в США это уровень кабинета - и ведущие люди из администрации Путина. Среди них, вероятно, будет Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, чтобы обсудить цели, повестку и время встречи между Путиным и Трампом".

Коэн был вне себя: "Сначала это было приглашение правительства, потом ВТБ, а затем какого-то третьесортного банка за подписью Panamarova без должности (так в оригинале; вероятно, председатель правления "Генбанка" Пономарева. - Прим. ред.). Это как получить приглашение от Independence Savings Bank. Позволь, я сам этим займусь. Спустя почти два месяца ожидания ты присылаешь мне какое-то несусветное письмо от третьесортного банка и думаешь, что я пойду в кабинет босса и скажу ему, что еду туда ради этого? Скажи им "нет, спасибо", и с этого момента за дело возьмусь я".

"Я почтительно прошу, чтобы кто-либо, желательно вы, связались со мной, чтобы обсудить детали, а также организацию встречи с соответствующими лицами", - написал Коэн Пескову 21 января. Песков впоследствии заявил, что не ответил.

Спустя четыре дня Коэн получил письмо от ипотечного магната и покровителя бокса Андрея Рябинского. "В продолжение наших предыдущих разговоров о развитии проекта Trump Tower Moscow мы хотели бы иметь честь пригласить вас в Москву с рабочим визитом", - писал Рябинский. "Встреча должна была заключаться в осмотре земельных участков для возможной башни, в проведении круглых столов и согласовании последующего визита самого Трампа", - уточняет BuzzFeed.

В мае Сатер сообщил Коэну, что Песков хотел бы пригласить его как гостя на экономический форум в Санкт-Петербурге. Песков "хочет встретиться там с тобой и, возможно, представить тебя Путину или Медведеву", сказал Сатер. 13 июня Сатер переслал Коэну письмо от главы фонда "Росконгресс" Александра Стуглева с официальным приглашением.

"Но Коэн, по воспоминаниям Сатера, засомневался, и поездка в Петербург не состоялась", - говорится в статье. "Он сказал, мы поедем после Кливленда, - пояснил BuzzFeed Сатер, имея в виду съезд Республиканской партии. - Так что, я решил, мы так и сделаем".

Сатер не терял надежду до 26 июля 2016 года, когда он прочитал твит Трампа и сразу понял, что сделка провалилась. "К вашему сведению, у меня НОЛЬ инвестиций в России", - писал Трамп.

"Охренеть, подумал я. Вся эта работа впустую", - сказал Сатер BuzzFeed. Он вспомнил, что налил себе большой стакан виски и закурил сигару, пишут журналисты.