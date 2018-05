18 мая 2018 г. Дэвид Акс | The Daily Beast Если парализовать Договор по открытому небу с Россией, это может привести к нежелательным последствиям Комитет Палаты представителей отклонил просьбу американских ВВС о модернизации двух разведывательных самолетов, которые помогают США проверять исполнение соглашений о контроле над вооружениями с Россией. Этот шаг может привести к серьезным нежелательным последствиям, предупреждает журналист The Daily Beast Дэвид Акс. "По словам критиков, отказываясь модернизировать самолеты OC-135, комитет рискует испортить отношения с союзниками Америки и предоставить России преимущество в совершаемых в рамках договора разведывательных полетах", - отмечает автор статьи. Два самолета OC-135, каждый с экипажем около дюжины человек, совершают полеты с авиабазы Оффут в Небраске. Они действуют согласно Договору по открытому небу от 1992 года. Договор позволяет подписавшим его странам проводить полеты оснащенных камерами и радарами самолетов над территориями друг другу для мониторинга военной деятельности и проверки исполнения других соглашений. "Договор по открытому небу вносит значительный вклад в безопасность и стабильность Северной Америки и Европы", - сказал изданию Кингстон Рейф, директор по разоружению и политике уменьшения угроз в вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями. "Например, полеты США над Украиной и Западной Россией в 2014 году дали ценные сведения, - добавил Рейф. - Договор предписывает делиться информацией о вооруженных силах, что повышает прозрачность среди партнеров и таким образом способствует стабильности и улучшению национальной безопасности каждой из стран-участниц". Однако республиканцы в Палате представителей пытаются подорвать договор, подобно тому, как Дональд Трамп разорвал соглашение, сдерживающее иранскую ядерную программу. "Договор по открытому небу невыгоден Соединенным Штатам", - приводит The Daily Beast слова одного из помощников в комитете Палаты представителей по вооруженным силам. По словам помощника, Россия нарушила договор, сделав его бессмысленным. Она в одностороннем порядке ограничила маршруты полетов иностранных разведывательных самолетов вблизи стратегических военных объектов в Калининграде, а также рядом с Южной Осетией и Абхазией. "В ответ Госдепартамент США ограничил России доступ к некоторым американским базам", - говорится в статье. По словам помощника, это не единственная причина для выхода из договора. У США есть доступ к спутниковым снимкам, качество которых выше, чем у фото и видео с OC-135. Российские спутники менее совершенны, и в качестве частичной компенсации российское правительство недавно оснастило свои самолеты сенсорами, которые лучше, чем на OC-135. "Поэтому, по словам помощника, российские полеты для Москвы представляют собой "значительную возможность для сбора разведданных", - передает издание. "В 2017 году ВВС США попросили денег на модернизацию OC-135. Палата представителей в финансировании отказала, - продолжает The Daily Beast. - В этом году республиканцы из Палаты представителей, возглавляемые Маком Торнберри из Техаса, удваивают усилия, направленные на уничтожение Договора об открытом небе. Теперь они нацелились на сами самолеты". ВВС попросили 220 млн долларов для замены OC-135, произведенных в 1950-х годах. Торнберри и его сторонники вычеркнули финансирование из версии Закона о национальной обороне на 2018 год - вопреки возражениям республиканца Дона Бейкона. "Хотя Россия предпочла не исполнять некоторые положения договора, она в целом соблюдает остальные. Нам нужно, чтобы они снова полностью соблюдали предписания. Лишение наших собственных самолетов финансирования им не вредит, оно вредит только нам", - сказал Бейкон The Daily Beast. Источник: The Daily Beast