Президент Сербии Александр Вучич: "Путин - друг Сербии, но уважительно относится к нашему движению в сторону ЕС"

Александр Вучич "в молодости был ультранационалистом с горячими высказываниями, при диктаторе Милошевиче стал министром информации, а теперь превратился в пламенного европеиста, чья высшая цель - добиться приема своей страны в ЕС", - пишет журналист El Pais Хуан Диего Кесада, предваряя интервью, которое Вучич дал на саммите ЕС-Западные Балканы в Софии.

"Сербское общество уже немного утомилось. Мы начали этот процесс в 2000 году и продолжаем уже 18 лет. Хочется надеяться, что мы будем готовы завершить его в 2025 году (как предлагает Еврокомиссия. - Прим. El Pais). Это еще не точно, все зависит от стран ЕС, и к тому же есть препятствие - Косово", - сказал 48-летний Вучич.

Издание поясняет: европейские партнеры считают, что соглашение между Сербией и Косово - основополагающее условие для конкретного обсуждения членства в ЕС. Вучич пояснил: "Это совсем непросто. До сих пор сильна взаимная ненависть (между сербами и албанцами-косоварами. - Прим. ред.), но нам необходимо ее преодолеть и попытаться найти компромисс".

25 лет назад Вучич призывал сербов воевать, а теперь уверяет, что вооруженный конфликт из-за межнациональных трений, "естественно, прикончил бы Сербию", отмечает издание.

"Он ловко балансирует на канате - к нему одобрительно относится канцлер Меркель, а он одновременно поддерживает близкие отношения с российским президентом Путиным", - говорится в статье.

"Путин когда-нибудь предлагал вам пойти другой дорогой, не по пути в ЕС?" - поинтересовались журналисты.

"Нет, я говорю вам это честно. Он - друг Сербии, но всегда уважительно относился к нашему выбору", - ответил Вучич.

Журналист замечает: "Европейские лидеры, которые скептически относятся к приему Сербии в ЕС, смотрят на эту дружбу неодобрительно. Некоторые считают, что, возможно, это будет российский "троянский конь", который внедрится в Брюссель, чтобы разрушить его изнутри. Вучич смеется над этими предположениями и заверяет, что в дружбе с русскими нет ничего плохого".

"Русские, как и испанцы, поддерживают нашу территориальную целостность. Если вы приедете в Сербию и спросите людей, кого они предпочтут, испанцев или датчан, 90% скажут - испанцев. Это связано с косовским вопросом", - сказал Вучич.