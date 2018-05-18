Сила мускулов вместо интеллекта

Россия является слабой и зависимой с точки зрения экономики. Владимир Путин может набрать очки только в конфликтах с помощью внезапных атак - и именно это делает его опасным, уверен журналист немецкого издания Frankfurter Rundschau Арно Видманн.

Своим выходом из иранского ядерного соглашения Дональд Трамп приумножил значение России, считает журналист. Что потребует Россия за шаг навстречу в иранском вопросе? Отказаться от санкций, введенных против России после аннексии Крыма и атак на Восточную Украину, было бы фатальным. Оставлять без внимания интересы Украины в вопросе строительства газопровода также не стоит, рассуждает Видманн.

Отказ России от иранского соглашения вытеснит находящееся сейчас у власти в Тегеране умеренное правительство, и ситуация будет обостряться. "Европа очень зависима от того, чтобы Россия не выходила из ядерного соглашения", - подчеркивает журналист.

"Путинская Россия - это не миролюбивое государство, - продолжает автор. - Единственный козырь Путина - это армия. Экономическая мощь самой большой по площади страны на Земле, мнимой мировой державы России, вряд ли превосходит экономическую мощь Африки".

"Это результат путинской модели развития. Он полностью придерживается советской традиции и вместо новых технологий полагается на сырье, энергетику и армию. Это делает путинскую Россию все более зависимой от других, причем уже давно не только от Запада, но и от презираемого Китая и даже Финляндии (Nokia). (...) Вместо того чтобы развивать интеллект государства, Путин укрепляет его мускулы", - утверждает автор.

С каждым днем Россия слабеет, в то время как другие становятся сильнее. Россия больше ни для кого в мире не является образцом, уверен Видманн.

"Российское руководство не может смириться с такой утратой значимости. То, что оно реагирует на это бомбами и ракетами вместо того, чтобы добиться доверия, показывает, что оно переоценивает свои ресурсы и долгосрочные возможности", - говорится далее.

Это не утешительно. Потому что так Путин становится опаснее. Путин может набрать очки только во внезапных молниеносных войнах. Продолжительные изнурительные конфликты, независимо от того, где они происходят, приведут к тому, что силы России окажутся на исходе - так, как это было с Советским Союзом в Афганистане, заключает журналист.