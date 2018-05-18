Дело Скрипаля предстает в новом свете

Вероятно, кроме германской разведслужбы BND, доступ к формуле отравляющего вещества "Новичок" имели по крайней мере пять других стран. Политики шокированы, пишет журналист немецкого издания Frankfurter Rundschau Маркус Декер.

После того как стало известно о том, что федеральная разведывательная служба Германии некогда получила образец отравляющего вещества "Новичок", депутат СДПГ по вопросам внутренней политики Буркхард Лишка по-новому оценил дело Скрипаля. "Это еще больше разрушает цепочку аргументов о том, что только русские могли совершить подобное нападение с применением "Новичка", - заявил политик в разговоре с изданием. В этой связи целесообразно тщательно расследовать дело и не делать преждевременных выводов, считает Лишка.

Заместитель председателя фракции "зеленых" в Бундестаге Константин фон Ноц заявил: "Было бы хорошо, если бы заранее сообщили о том, что западные спецслужбы располагают образцом и соответствующей формулой вещества". По мнению этого политика, существующие подозрения, тем не менее, остаются убедительными. "Есть аргументированные предположения, и они указывают на Россию", - подчеркнул Ноц.

Ранее немецкие СМИ сообщили о том, что в 1990-е годы перебежчик из России передал немецким спецслужбам образец отравляющего вещества, анализ которого затем проводился в Швеции. То, что, кроме Германии, доступ к формуле вещества получили еще пять других западных стран, по мнению СМИ, не вызывает сомнений. Таким образом, круг потенциальных подозреваемых в деле Скрипаля может стать шире, отмечает автор.

По информации издания, данные обстоятельства будут рассмотрены на ближайшем заседании комитета Бундестага по парламентскому контролю.