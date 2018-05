18 мая 2018 г. Мурад Ахмед | Financial Times Боксер Владимир Кличко: "Шахматы - это как война с армией" Корреспондент Financial Times Мурад Ахмед рассказывает о партии в шахматы с боксером Владимиром Кличко. Оба противника не играли в шахматы со школьных лет и оба перед встречей проконсультировались со знакомыми шахматистами: журналист - с другом, играющим в местном клубе, а Кличко - с бывшим чемпионом мира Владимиром Крамником. "Он сказал, что научился играть в шахматы в детстве у своего старшего брата Виталия, который также стал чемпионом мира по боксу. Вместе братья доминировали в категории тяжеловесов порядка десяти лет, хотя обещали матери никогда не драться между собой, - передает Ахмед. - Бокс и шахматы были редкими постоянными величинами в воспитании братьев". "Он был моим лучшим другом, - сказал Кличко о своем старшем брате. - Мы так много путешествовали. Он родился в Киргизии. Я родился в Казахстане. Потом мы поехали в Чешскую Республику и на Украину. (...) Все это время из-за переездов с места на место мы не могли подолгу дружить с одноклассниками в школе. Я сменил школ семь, пока учился, и моим лучшим другом был мой брат. Так что нам приходилось развлекать друг друга разными способами. Шахматы были одной из тех вещей, с которыми мы экспериментировали". "Теперь, в конце своей боксерской карьеры, может ли он с гордостью оглянуться на свои достижения? Кличко опровергает это предположение", - передает автор. "Если я буду гордиться, я останусь стоять на месте. Стоять на месте - значит, не двигаться вперед. Стоять на месте - значит, отставать. Если я подумаю, что добился всего, мне конец. Если я подумаю, что горжусь, мне конец. Я не горжусь. Я доволен моей первой карьерой", - пояснил Кличко. "Кличко всегда был предусмотрителен относительно своей карьеры вне ринга. Не прекращая боксировать, он начал побочную деятельность как предприниматель, инвестор, владелец отеля и благотворитель. Однако в связи со своим следующим шагом он хочет, чтобы его считали кем-то вроде философа. Он написал книгу "Управление вызовами: чему менеджеры могут научиться у топового спортсмена" (Challenge Management: What Managers Can Learn from a Top Athlete), в которой есть свидетельства Билла Макдермотта (генерального директора технического гиганта SAP) и Арнольда Шварценеггера (кинозвезды, ставшей губернатором Калифорнии)", - говорится в статье. "Кличко полагает, что его опыт может стать источником жизненных уроков, пригодных для перевода в политику и бизнес. Идея, что спортивные чемпионы могут быть гуру менеджмента, тверда. Футбольные менеджеры, вроде сэра Алекса Фергюсона и Карло Анчелотти, опубликовали учебники по менеджменту, рассчитанные на потребление руководителями высшего звена. Но Кличко поднялся на ступеньку выше. В 2016 году он основал в Университете Сент-Галлена (Швейцария) программу, в рамках которой студенты проходят курсы, основанные на его теориях", - сообщает журналист. "Почему же не применить эти теории на практике? Его брат Виталий - мэр Киева, ключевая фигура протестов на Майдане против правления бывшего украинского президента Виктора Януковича. Война между проправительственными войсками и поддерживаемыми Россией повстанцами все еще бушует на востоке Украины. Последует ли Владимир примеру брата, займет ли выборную должность? Кличко отвечает, что политика на Украине - не игрушка", - говорится в статье. "Одного политика в семье вполне достаточно. [Виталий] - настоящий боец. Он таким родился. А я научился быть борцом. Битва, в которой он сейчас участвует, длиннее, чем любая схватка в его спортивной карьере, и сложнее их всех. У политики нет правил. На боксерском ринге тебе могут расквасить нос или подбить глаз. А в политике ты можешь получить пулю в голову или диоксин в еду", - сказал Кличко. Шахматная партия закончилась победой Кличко. "Чемпион выглядит искренне обрадованным и фотографирует финальную расстановку фигур, чтобы послать снимок Крамнику", - рассказывает Ахмед. "Это волнующая игра, потому что это война с армией, - говорит Кличко о шахматах. - В ней много координации, много сосредоточенности, много выносливости. Нужно быть очень сообразительным во всем, что ты делаешь. Эта игра вписывается в спортивную, деловую и частную жизнь, во всё. Она просто хорошо сочетается с моими генами". Источник: Financial Times