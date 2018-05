18 мая 2018 г. Дэвид Смит | The Guardian Билл Гейтс: "Трамп дважды спрашивал меня о разнице между ВИЧ и ВПЧ" "Миллиардер Билл Гейтс, предприниматель и филантроп, утверждает, что Дональд Трамп дважды спрашивал его о разнице между ВИЧ и ВПЧ, а также знал "устрашающе много" о внешности дочери Гейтса", - сообщает The Guardian. Телеканал MSNBC утверждает, что эти высказывания Гейтса попали на видео на недавнем совещании благотворительного фонда Билла и Мелинды Гейтс, поясняет журналист Дэвид Смит. В четверг канал показал эту видеозапись. "Гейтс рассказал слушателям, что Трамп повстречал его дочь Дженнифер, которой сейчас 22 года, на конной выставке во Флориде", - пересказывает издание. "А потом, спустя 20 минут, он прилетел туда же на вертолете, - поведал Гейтс. - Очевидно, он уехал оттуда на машине, но хотел прибыть на вертолете, грандиозно". Сам Гейтс познакомился с Трампом в декабре 2016 года. "И, когда я впервые с ним разговаривал, ощущение было вообще-то устрашающее из-за того, как много он знал о внешности моей дочери. Мелинде (жене. - Прим. ред.) это тоже не очень понравилось", - сказал предприниматель. В марте прошлого года Гейтс и Трамп встретились в вновь. "При этих двух встречах, оба раза он спрашивал меня: может быть, вакцины - это плохо? Потому что он раздумывал о создании комиссии, которая исследовала бы негативные эффекты вакцин, и кто-то - по-моему, Роберт Кеннеди-младший - рассказывал ему, что вакцины провоцируют что-то плохое. А я сказал: нет, это тупик, это было бы плохое решение, не делайте этого", - сказал Гейтс. "Оба раза он хотел узнать, есть ли разница между ВИЧ и ВПЧ, а я смог ему объяснить, что их редко путают между собой", - добавил Гейтс. Газета разъясняет, что ВПЧ - это вирус папиломы человека, атакующий кожу и слизистые оболочки, а ВИЧ - вирус иммунодефицита человека, поражающий иммунную систему. Источник: The Guardian