Почему для Путина такую большую проблему представляет вступление в ЕС балканских стран

"Более-менее выставив Запад из Сирии, Владимир Путин обратил внимание на гораздо более ценный приз в его бесконечном помешательстве на подрыве европейской геополитической сплоченности", - пишет бывший министр Великобритании по делам Европы Денис Макшейн в статье для Independent.

"Следующим полем битвы станут Западные Балканы, где, как теперь заявляет ЕС, после почти двух десятилетий, проведенных в ожидании членства в ЕС, шесть стран - Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Македония, Черногория и Сербия должны вступить в него к 2025 году", - говорится в статье.

"Но последнее, чего хочет Кремль, - это усиление европейской интеграции и неразделимая сеть стран-членов ЕС от Эгейского моря до Альп. Кремль уже использует Сербию как свое орудие, поддерживая местных реваншистов, которые отказываются смириться с тем, что Косово не вернется к своему бывшему положению контролируемой Сербией провинции, управляемой из Белграда", - пишет Макшейн.

Теперь Россия обратила внимание на Албанию, чей энергичный и пользующийся поддержкой электората премьер-министр из Социалистической партии, Эди Рама, надеется добиться одобрения от 27 стран-членов ЕС, чтобы заранее начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Ключевым требованием Брюсселя является реформа судебной системы Албании, замена судей, обвиненных в коррупции за время долгого правления правой Демократической партии во главе с ее бессменным лидером Сали Беришей, отмечает автор.

Главу ЕС по вопросам внешней политики Федерику Могерини оскорбил преемник Бериши, Луилзим Баша, когда она стала настаивать на необходимости сменить аморальных судей, пишет политик. Баша заявил, что это "бред собачий", когда она осмелилась требовать судебных реформ. Вместо этого албанский правый политик отправился в Америку, искать поддержки администрации Трампа.

Американский лоббист получил 875 тыс. долларов за организацию фотосессии Баши с президентом Трампом на акции по сбору пожертвований. Расследования Mother Jones, BIRN и Herald указывают на то, что деньги пропутинского олигарха были переправлены через подставную фирму в Эдинбурге лоббистским компаниям, расположенным в Вашингтоне, утверждает автор статьи.

"Если бы Демократическая партия победила правящую Социалистическую партию в Албании во главе с Эди Рамой, то последовало бы полномасштабное столкновение с Брюсселем и надежды Албании на вступление в ЕС были бы разбиты", - пишет Макшейн.

"Это вписывается в российские попытки поддерживать нестабильность на Западных Балканах, насколько это возможно, и не допускать нормализации региона Евросоюзом", - считает он.