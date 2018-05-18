В Сочи едет "добрая" Меркель - от злости на Трампа

Путин и Меркель оказались по одну сторону баррикад, пытаясь оградить бизнес от американских санкций, спасти иранскую ядерную сделку, отвергнутую Трампом, и проект "Северный поток-2", который он требует "поставить на тормоз", пишут СМИ. Путин вряд ли пойдет на уступки по Восточной Украине или Сирии, но в Сочи "не надо бояться собак", советует Tagesspiegel, напоминая о давней "провокации" российского президента.

"Дональд Трамп сотрясает мировой порядок, и канцлер Германии Ангела Меркель вынуждена пойти на сближение с более предсказуемым партнером в Москве", - пишут журналисты Bloomberg Патрик Донахью и Илья Архипов.

Когда президент Путин примет Меркель в Сочи в пятницу, он, скорее всего, заметит перемену в тоне по сравнению с напряженной встречей год назад: тогда они столкнулись из-за Украины и вмешательства России в выборы. "Теперь они оказались по одну сторону баррикад, пытаясь оградить бизнес от американских санкций, спасти иранскую ядерную сделку, от которой отказался Трамп, и противодействовать возражениям США против нового газопровода, соединяющего Россию и Германию", - говорится в статье.

Сближение с Россией теперь стало главной политической целью в Берлине, по данным высокопоставленного немецкого чиновника, ознакомленного со стратегией администрации канцлера. Действия американского президента волей-неволей "сводят вместе двух опытных политиков, которых связывают напряженные, но хорошо налаженные отношения", пишут журналисты.

Путин имеет шанс постепенно свести на нет дипломатическую изоляцию со стороны Европы, которая началась с исключения России из G8 в 2014 году. "Задачами Меркель будет как продвижение европейских ценностей в эпоху глобализации, так и защита экономических интересов Германии в Иране и России. Это включает в себя "Северный поток-2", в завершении строительства которого заинтересованы и Путин, и Меркель, несмотря на возражения США", - пишет издание.

Перед встречей с Путиным Меркель отправила одного из своих главных уполномоченных по улаживанию конфликтов на Украину и в Россию, чтобы устранить сохранившиеся препятствия для "Северного потока-2", говорится в статье.

"Президент Трамп давит на Германию, требуя "поставить на тормоз" крупную газовую сделку с Россией и этой ценой избежать трансатлантической торговой войны", - утверждает корреспондент The Wall Street Journal Боян Панчевски, ссылаясь на неназванных "немецких, американских и европейских чиновников".

Вашингтон объясняет свои возражения тем, что появление "Северного потока-2" увеличит уязвимость Украины и союзников США в ЕС перед российским давлением. "Немецкие чиновники также говорят, что США жаждут заменить собой Россию в качестве поставщика газа в Европу", - пишет издание.

Меркель не прекратила поддержку "Северного потока-2", но заявила, что страны ЕС договорились предложить США "более тесное сотрудничество" по газу взамен на перманентное освобождение от пошлин на сталь и алюминий.

Корреспондент пишет: "Один высокопоставленный сотрудник Белого дома сказал, что при встречах Трамп обсуждал с канцлером Германии газопровод и пошлины, но никогда не связывал эти два вопроса напрямую".

Со своей стороны, неназванный чиновник ЕС полагает, что российский газ будет как минимум на 20% дешевле американского. "Похоже, стратегия Трампа состоит в том, чтобы принудить нас к закупкам их более дорогого газа, но, пока СПГ неконкурентоспособен, Европа не уступит этой форме вымогательства", - сказал он.

По мнению Панчевски, сегодня Меркель при встрече с Путиным попытается заключить компромисс. "Один немецкий чиновник сказал, что она попросит Путина заключить сделку, по условиям которой выгодный бизнес Украины на транзите сохранится даже после ввода в строй "Северного потока-2" в 2019 году", - передает корреспондент.

В Сочи Владимир Путин когда-то пугал Ангелу Меркель лабрадором. Канцлер снова приезжает к российскому президенту в его летнюю резиденцию - чтобы прояснить, по каким моментам позиции Москвы и Берлина совпадают, пишет Ханс Монат в Tagesspiegel.

В 2007 году Путин позволил своему лабрадору вместе с ним поприветствовать фрау канцлер - "несмотря на то, или же именно потому, что он знал, что Меркель боится собак. Сцена с лабрадором и Меркель стала олицетворением продуманных провокаций из арсенала бывшего сотрудника спецслужб, а также напряженных отношений между двумя политиками", - отмечает журналист.

"Однако сегодня настали слишком серьезные времена, чтобы канцлер могла позволить себе идти на поводу у негативных воспоминаний. (...) Очень немногие ведущие мировые политики могут похвастаться столь длительными, хоть и весьма прохладными рабочими отношениями, как Путин и Меркель", - говорится в статье.

"Немецкая гостья едет в Сочи с пониманием того, что политические решения в набирающих обороты кризисах у ворот Европы невозможны без участия России. Тем более, что президент США Дональд Трамп, ведомый принципом "Америка превыше всего", отворачивается от своих европейских партеров", - пишет Монат.

В частности, позиции Москвы и Берлина сближает выход Трампа из ядерного соглашения с Тегераном.

У России, похоже, появился шанс представить себя более надежным и предсказуемым партнером по сравнению с Трампом. Путин, по словам председателя внешнеполитического комитета Бундестага Норберта Рёттгена, становится "тактическим победителем" в сложившейся ситуации: вряд ли он мог рассчитывать на такую удачу, что в США будет второй "президент-разрушитель", - после Обамы, который, по его словам, бросил на произвол судьбы очаги напряженности на Ближнем и Среднем Востоке.

Однако, продолжает автор статьи, желание спасти договор с Тегераном ничего не меняет в серьезных конфликтах между Берлином и Москвой. Это и аннексия Крыма, и война на востоке Украины, и отравление Сергея Скрипаля в Британии. Еще одним поводом для противоречий становится российская военная операция в Сирии и поддержка Асада.

За день до визита Меркель Путин неожиданно встретился в сочинской резиденции с президентом Асадом и высоко оценил достигнутые в войне результаты, которые позволяют "восстановить законную власть" в стране, сообщает журналист.

Как отметил на этой неделе официальный представитель правительства ФРГ, "наша критическая позиция в отношении роли Москвы в Сирии известна, однако мы понимаем, что для политических подвижек и окончания этого ужасного конфликта нам, несомненно, нужна Россия".

Еще больше время поджимает в отношении ядерного соглашения с Ираном: Тегеран выдвинул европейцам 60-дневный ультиматум. "Москва могла бы в значительной мере повлиять на Тегеран", - говорится в статье.

Пока нет никаких указаний на то, что Путин пойдет на какие-либо уступки по вопросам Восточной Украины или Сирии. В крымском вопросе компромиссов от Москвы ждать и вовсе не приходится, указывает автор.

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