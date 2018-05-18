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18 мая 2018 г.
18 мая 2018 г.

Эллен Ивитс | Stern

Путин позволил внезапно прилететь Асаду и таким образом назвал Меркель свою цену

"В долгосрочной перспективе будущего с убийцей Асадом, руки которого испачканы кровью, не будет", - громко заявила в четверг министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Однако Владимир Путин очевидно придерживается другого мнения, пишет журналистка немецкого издания Stern Эллен Ивитс.

Путин позволил Башару Асаду без предварительного предупреждения прилететь в свою летнюю резиденцию в Сочи - как раз за день до встречи с Ангелой Меркель. Совпадение? Конечно, нет, уверена Ивитс.

"Внезапный визит ясно показывает: Сирии без Башара Асада в ближайшее время не будет. Путин держится за своего союзника. Также и Запад давно должен был осознать, что без России решения в Сирии не будет", - отмечает журналистка.

На встречу Меркель и Путина немецкое правительство возлагает большие надежды. Берлин надеется найти в лице России союзника для сохранения ядерного соглашения с Ираном. Немецкая экономика надеется, что Меркель сможет предотвратить введение Россией ответных санкций, которыми Москва угрожает компаниям, соблюдающим американские санкции. Кроме того, Германии хотелось бы получить гарантии того, что российский газ будет по-прежнему транспортироваться через Украину наряду с новым газопроводом "Северный поток-2".

"Возможную цену за это Путин назвал с помощью визита Асада: его подопечный остается у власти", - констатирует Ивитс.

Источник: Stern


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