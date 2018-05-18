Смерть от тоски

После вторжения российских военных в Крым Украина потеряла и своих боевых дельфинов. Россия, правда, хотела использовать "животный отряд" в своих целях. Но, судя по всему, дельфины мертвы. Неужели они пали смертью героев? - задается вопросом Флориан Хассель на страницах немецкой Sueddeutsche Zeitung.

В 2014 году "деморализованные украинцы передали в ведение российских вооруженных сил, занявших Крым, и военный дельфинарий в порту Севастополя, без боя покинув полуостров с остальными частями армии Украины". Дельфины, как вскоре после оккупации заявил один российский офицер, будут "служить российскому флоту", передает SZ.

"Дельфинам не впервой менять начальство. В 1973 году в Севастополе начали проводить дрессировку дельфинов по примеру американских коллег-военных в порту Сан-Диего. Дельфины, способные воспринимать ультразвуковые волны, могут не только обнаружить глубоководные мины, но и взрывать вражеские подлодки и корабли", - говорится в статье.

"После развала СССР дельфинарий достался ВМФ Украины. Долгое время финансирование было настолько скудным, что инструкторы, работавшие с дельфинами, были вынуждены зарабатываться, используя животных в программах реабилитации детей-инвалидов. Однако в октябре 2012 года украинский офицер выступил с описанием новой программы [военных] тренировок", - передает автор.

После оккупации Крыма русскими четыре дельфина были переданы в городской дельфинарий - для реабилитационных программ, остальные остались на службе ВМФ РФ. В декабре 2014 года русские с гордостью объявили о том, что их подопечные могут успешно обнаруживать подводные мины на глубине свыше 60 метров, пишет Хассель.

Однако, по мнению уполномоченного Киева по делам Крыма Бориса Бабина, это лишь часть правды. Как он заявил в беседе с интернет-порталом "Обозреватель", украинские боевые дельфины "не только отказались работать со своими российскими инструкторами, но и перестали принимать пищу - некоторые из них вскоре умерли".

Подобное патриотические поведение Бабин противопоставил действиям некоторых украинских военных, находившихся в 2014 году в Крыму, без боя сдавших полуостров русским. Многие украинские военные отнеслись к вопросу верности присяги менее серьезно, чем эти дельфины, отметил он.

"Дельфины, погибшие от тоски? Как сообщала еще в 1998 году калифорнийская исследовательница Сьюзан Шейн, изучающая поведение дельфинов, в неволе дельфины иногда отказываются от пищи и погибают, если в бассейне, например, умер другой дельфин", - передает журналист.

"Официально известно о том, что российское Минобороны купило в августе 2016 года у Утришского дельфинария в Москве 5 дельфинов и, по всей видимости, отправило их в Севастополь", - говорится в статье.

"Стали ли эти животные заменой погибшим якобы при исполнении патриотического долга китообразным или же должны были убедить украинских ветеранов перейти на сторону русских, неизвестно", - иронизирует в заключение журналист.