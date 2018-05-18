Эксперт: "Лечение детоксом далеко не полезно"

Очищение организма от токсинов с помощью специального лечения и соков популярно, однако не имеет смысла с точки зрения науки, рассказал в интервью изданию Tages-Anzeiger швейцарский эксперт по питанию Михаэль Ристов.

"В принципе детокс происходит в организме постоянно, для этого существуют такие органы, как печень и почки - они очень хорошо функционируют. Думать, что с помощью чудо-лечения можно активизировать или ускорить эти процессы в организме, - заблуждение", - заявил эксперт. По его мнению, необходимо заботиться о здоровье печени и почек и не препятствовать их работе, например, путем употребления алкоголя.

"Более чем целесообразно пить много воды или чая. Вообще считается, что лучше пить немного больше воды, чем обычно, примерно четыре литра в день. Такой детокс возможен без затрат времени и очень полезен", - советует Ристов. Что касается предлагаемых сегодня детокс-программ, то, несмотря на то, что эксперт не может назвать их принципиально нездоровыми или опасными, он считает бессмысленным проходить подобный курс лечения в течение недели или трех дней. "Полезные овощные смузи следует принимать регулярно в течение года, если хочется это делать. Что касается фруктовых соков, то здесь следует обратить внимание на то, что они содержат не только полезные вещества, но и много сахара", - подчеркнул собеседник издания.

"Чем меньше фрукт, тем он полезнее. Полезные вещества во фруктах чаще всего содержатся в кожуре, и чем больше ешь кожуры в сравнении с общим объемом фрукта, тем полезнее. Я могу посоветовать маленькие ягоды или в целом все маленькие фрукты красного, синего или фиолетового цвета", - сказал Ристов. В таких фруктах, по его мнению, содержание неблагоприятного для здоровья сахара компенсируется содержанием полезных полифенолов.

"Яблоки, груши и апельсины, конечно, полезнее многого, что мы едим, однако это не те фрукты, которые я бы рекомендовал. Намного лучше овощи и ягоды", - добавил эксперт, отметив, что, вопреки распространенному мнению, лучше съедать 50 ягод черники в день, чем одно яблоко.

Что касается похудения, то, по словам эксперта, для снижения веса важно сократить количество потребляемых углеводов или, по крайней мере, количество "быстрых" углеводов, то есть следует избегать сахара и мучных изделий. Различные исследования доказывают, что в увеличении веса и показателей холестерина играют роль не потребляемые жиры, а углеводы, рассказал эксперт.

В качестве одного из вариантов похудения Ристов предлагает отказаться от одного приема пищи - таким образом можно заставить организм сокращать его собственные резервы. Это полезнее, чем, как считалось долгое время, разделять питание на несколько маленьких приемов пищи в день, уверен эксперт.

Возвращаясь к теме детокса, Ристов отметил: "Многие детокс-продукты не имеют смысла, а если посмотреть на содержание в них сахара и калорий, то они являются далеко не полезными". К тому же рынок БАДов и различных курсов лечения сегодня никак не регулируется, в то время как некоторые продукты могут причинять вред здоровью. Так, например, сегодня никто не обсуждает то, что жирорастворимые антиоксиданты, такие как витамин А, витамин Е и бета-каротин, не несут пользы и даже вредят здоровью, при этом почти каждого ребенка кормят сегодня мультивитаминами. Эффективность 80% витаминов, по словам эксперта, не доказана. Исключений немного: это витамин Д, фолиевая кислота для женщин, которые хотят забеременеть, железо для женщин, испытывающих недостаток в этом элементе, и селен для мужчин.

Что касается популярной сегодня "огуречной воды", которая якобы полезна для здоровья, Ристов отметил: "Огуречная вода имеет такое же действие, как и обычная вода - если она не содержит сахар. Она просто интереснее на вкус. С точки зрения науки о питании, она, насколько мне известно, ничем не отличается".