Не надо бояться собак

В Сочи Владимир Путин когда-то пугал Ангелу Меркель лабрадором. Канцлер снова приезжает к российскому президенту в его летнюю резиденцию - чтобы прояснить, по каким моментам позиции Москвы и Берлина совпадают, пишет Ханс Монат в Tagesspiegel.

В 2007 году в ходе встречи на черноморском курорте Путин позволил своему лабрадору вместе с ним поприветствовать канцлера - "несмотря на то, или же именно потому, что он знал, что Меркель боится собак. Сцена с лабрадором и Меркель стала олицетворением продуманных провокаций из арсенала бывшего сотрудника спецслужб, а также напряженных отношений между двумя политиками", - отмечает журналист.

"Однако сегодня настали слишком серьезные времена, чтобы канцлер могла позволить себе идти на поводу у негативных воспоминаний. В пятницу она прибудет в Сочи, чтобы в течение полутора часов побеседовать с российским президентом. Очень немногие ведущие мировые политики могут похвастаться столь длительными, хоть и весьма прохладными рабочими отношениями, как Путин и Меркель, которые знают друг друга с 2005 года", - говорится в статье.

"Несмотря на все разногласия и проблемы, немецкая гостья едет в Сочи с пониманием того, что политические решения в набирающих обороты кризисах у ворот Европы невозможны без участия России. Тем более, что президент США Дональд Трамп, ведомый принципом "Америка превыше всего", отворачивается от своих европейских партеров, сея среди них тревогу, могут ли они в случае чего рассчитывать на военную защиту Америки", - пишет Монат.

Автор отмечает, что выход Трампа из ядерного соглашения с Тегераном сближает позиции Москвы и Берлина, которые заинтересованы в спасения договора.

"У России, похоже, появился шанс представить себя более надежным и предсказуемым партнером по сравнению с Трампом. Путин, по словам председателя внешнеполитического комитета Бундестага Норберта Рёттгена, становится "тактическим победителем" в сложившейся ситуации: вряд ли он мог рассчитывать на такую удачу, что в США будет второй "президент-разрушитель". Предшественник Трампа Барак Обама поменял внешнеполитическую традицию своей страны, бросив на произвол судьбы очаги напряженности на Ближнем и Среднем Востоке и создав тем самым вакуум, который поспешила заполнить Россия, сказал политик.

Однако, продолжает автор статьи, желание спасти договор с Тегераном ничего не меняет в "серьезных конфликтах между Берлином и Москвой. Визит главы МИД Германии Хайко Мааса в российскую столицу на прошлой неделе лишь подтвердил это".

Это и аннексия Крыма, и война на востоке Украины, и отравление бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля в Британии. "Еще одним поводом для противоречий становится российская военная операция в Сирии и поддержка президента Асада в войне, в которой никто не считается с гражданским населением", - говорится в статье.

За день до визита Меркель Путин неожиданно встретился в сочинской резиденции с президентом Асадом и высоко оценил достигнутые в войне результаты, которые позволяют "восстановить законную власть" в стране, сообщает журналист.

Как отметил на этой неделе официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, "наша критическая позиция в отношении роли Москвы в Сирии известна, однако мы понимаем, что для политических подвижек и окончания этого ужасного конфликта нам, несомненно, нужна Россия".

Еще больше, чем в сирийском конфликте, время поджимает в отношении ядерного соглашения с Ираном: Тегеран выдвинул европейцам 60-дневный ультиматум. "Москва могла бы в значительной мере повлиять на Тегеран", - говорится в статье.

Пока нет никаких указаний на то, что Путин пойдет на какие-либо уступки по вопросам Восточной Украины или Сирии. В крымском вопросе компромиссов от Москвы ждать и вовсе не приходится, указывает автор.