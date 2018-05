18 мая 2018 г. Редакция | The Times Правила игры "Путь к завтрашней королевской свадьбе не был легким. Разные члены большой семьи Меган Маркл, случайно или намеренно, умудрились поставить невесту в неловкое положение. Ее сводный брат написал открытое письмо жениху, советуя принцу Гарри бросить суженую. Бывшая жена этого сводного брата и их дети, племянники мисс Маркл, недавно прибыли в Лондон, рекламируя новый сорт конопли, "Маркл Спаркл", который они намереваются вывести в честь этого события. Тем временем сводная сестра мисс Маркл постоянно ее критиковала всем журналистам, готовым ее выслушать. Ни один из ее братьев и сестер, что неудивительно, не получил приглашение на свадьбу", - пишет редакция британской газеты The Times. "Отец мисс Маркл был приглашен, но, как известно всему миру, он не будет присутствовать в Виндзорском замке завтра, поскольку здоровье не позволило ему совершить далекий перелет из Мексики. Тот факт, что он продолжает сообщать о своих новых планах сайту, публикующему сплетни о звездах, и, по сообщениям, ему заплатили за какие-то постановочные фотографии, в значительной степени усилил неловкость, испытываемую его дочерью", - говорится в статье. "Согласно одной весьма разумной точке зрения, подобная предсвадебная драма - просто часть современной жизни. В семье не без урода. Не все решившие, что они имеют право быть приглашенными на свадьбу, могут быть приглашены. Не все, кто был приглашен, даже на столь светское общественное мероприятие, как предстоящее, смогут приехать", - пишут авторы. "Кроме того, это свадьба мисс Маркл. Если она не хочет, чтобы ее неадекватные родственники присутствовали, это ее выбор", - полагает издание. Источник: The Times