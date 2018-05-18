Помощник госсекретаря США по энергетической безопасности: "Российские гарантии ненадежны"

США реагируют на "газопроводную дипломатию" правительства ФРГ, попытавшегося прийти к консенсусу с Киевом и Москвой относительно запланированного строительства "Северного потока-2", передает Die Welt.

"После переговоров в Киеве и Москве, в которых роль посредника взял на себя министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (ХДС), вначале все выглядело неплохо для проекта по строительству нового газопровода", - отмечает автор публикации Даниэль Ветцель.

"Прогресс был налицо: в начале недели было объявлено о том, что и впредь часть российского газа пойдет в Европу через территорию Украины. Федеральное правительство сделало эту геостратегическую гарантию для Украины условием своего согласия на реализацию проекта", - говорится в статье.

Однако США не готовы признавать результаты переговоров между Берлином, Киевом и Москвой. "Мы и далее будем использовать имеющееся у нас влияние, чтобы не допустить строительства "Северного потока-2", - заявила в Берлине в преддверии визита канцлера Меркель в Сочи Сандра Оудкирк, помощник госсекретаря США по энергетической безопасности.

По словам Оудкирк, "российские гарантии ненадежны".

Признав, что со времен холодной войны Россия была надежным поставщиком газа для Германии, Оудкирк указала на то, что Россия будет впредь расширять свою экспортную мощь в целях усиления политического влияния в Восточной Европе, передает автор публикации.

США, сказала Оудкирк, несомненно, заинтересованы в том, чтобы экспортировать сжиженный газ в Европу. Однако она назвала "неверным" предположение, что именно экономические интересы стоят за негативным отношением США к "Северному потоку-2".

"Неясно, могут ли США помешать строительству нового газопровода, - говорится в статье. - Строительство целиком и полностью завязано на российском концерне "Газпром". Уже полным ходом идут многочисленные предварительные работы, стоимость которых составляет несколько млрд евро. Для их реализации "Газпром" заключил соглашения о финансировании с пятью западноевропейскими концернами".

Конгресс США наделил администрацию Трампа в августе прошлого года полномочиями ввести санкции против тех компаний, которые поддерживают российские проекты по строительству газопровода. "До сих пор, правда, западноевропейские партнерские концерны это не отпугнуло: они придерживаются своих финансовых обязательств", - пишет Ветцель, обращая внимание, что "Газпром" заключил соответствующие договоренности с западными концернами еще до того, как американцы приняли санкционный пакет".

"Правда, в будущем США могут, пригрозив санкциями, заставить банки отказаться от финансирования проекта. Это может увеличить кредитные затраты на него", - говорится в статье.

"В конце концов, - пишет Ветцель, - США могут оказать дипломатическое давление на страны, имеющие выход к Балтийскому морю. Так, Дания и Швеция еще не вынесли окончательного решения относительно одобрения "Северного потока-2".