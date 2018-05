18 мая 2018 г. Пол Сонн и Карен Деянг | The Washington Post Генсек НАТО: моя основная задача - гарантировать, что мы по-прежнему держимся вместе "Генсек НАТО Йенс Столтенберг пытается сохранить единство военного альянса 29 стран в период, когда внутренние трения усилились", - пишет The Washington Post. Журналисты Пол Сонн и Карен Деянг поясняют: "У Вашингтона возникли разногласия с европейскими союзниками из-за того, что он вышел из ядерного соглашения с Ираном. Администрация Трампа также подумывает наложить санкции на союзника по НАТО Турцию за приобретение российских комплексов ПВО и продолжает отчитывать другие страны НАТО за слишком маленькие расходы на оборону". В четверг Столтенберг на встрече с Трампом поблагодарил его за акцентирование вопроса об оборонных бюджетах. НАТО рассчитывает, что в этом году 8 стран потратят на оборону более 2% своего ВВП. Позднее, в интервью, Столтенберг выразил надежду, что рост оборонных расходов продолжится, но проявил обеспокоенность усилением разобщенности в альянсе. Он перечислил несколько вопросов, по которым есть разногласия: ядерное соглашение с Ираном, торговля, изменения климата. "Для меня как генсека НАТО главная задача - гарантировать, что мы в НАТО по-прежнему держимся вместе, защищая друг друга, - один за всех и все за одного - как и раньше, когда у нас появлялись разногласия", - сказал Столтенберг. Газета сообщает, что решение Турции приобрести у России комплексы ПВО "С-400" возмутило многих в Вашингтоне, побудив некоторых американских чиновников задуматься о санкциях. Правда, Турция выразила готовность приобрести дополнительные вооружения ПВО у союзников по НАТО, отмечает издание. "США заявили, что будут санкции, так что это еще один пример разногласий между союзниками, - сказал Столтенберг. - Я обсуждал это и сегодня в Вашингтоне, и при встрече с президентом Эрдоганом несколько недель назад. Меня это беспокоит". Источник: The Washington Post