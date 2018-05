18 мая 2018 г. Филип Рукер, Роберт Коста, Кэрол Д. Леонниг, Джош Доуси | The Washington Post "Больше Уотергейта": Трамп присоединился к союзникам, добивающимся разоблачения роли информатора ФБР "Союзники президента Трампа ведут все более агрессивную кампанию по подрыву расследования сговора с Россией посредством разоблачения роли сверхсекретного информатора ФБР. Эти усилия достигли новых высот: в четверг Трамп предположил, что информатор неподобающим образом следил за его президентским штабом в 2016 году, и предсказал, что скандал, который произрастет из этого, будет "больше Уотергейта!", - рассказывают Филип Рукер, Роберт Коста, Кэрол Д. Леонниг и Джош Доуси в The Washington Post. "Это экстраординарное давление, начатое группой горячих сторонников Трампа на Капитолийском холме, теперь поддерживают многие в Республиканской партии и все консервативные СМИ, а в четверг, в первую годовщину назначения Роберта С. Мюллера III специальным прокурором, оно получило одобрение президента, - говорится в статье. - В этом споре Трамп и республиканец во главе комиссии Палаты представителей по разведке противостоят министерству юстиции и спецслужбам, лидеры которых предупреждают, что публичное раскрытие конфиденциального источника поставит под угрозу жизни людей и другие операции". "Ставки так высоки, что ФБР последние две недели работает над смягчением вреда, который может быть нанесен разоблачением информатора, по данным нескольких сведущих людей. Бюро принимает меры по защите других текущих расследований, над которыми работает осведомитель, и пытается уменьшить опасность, которой подвергнутся его соратники в случае разглашения его имени, по словам этих людей, согласившихся говорить о секретных разведывательных операциях только на условиях анонимности", - передают авторы. "В четверг Трамп отреагировал в Twitter на свежие репортажи о том, что ФБР предоставлял информацию сверхсекретный осведомитель, когда бюро начало расследование российского вмешательства в выборный процесс", - сообщают журналисты. "Ух ты, вроде как заговорили о том, что при Обаме ФБР "ШПИОНИЛО ЗА ШТАБОМ ТРАМПА ЧЕРЕЗ ВНЕДРЕННОГО ИНФОРМАТОРА", - написал Трамп в твите. - Если так и есть, это больше Уотергейта!" "Адвокат Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф У. Джулиани, сказал в интервью The Washington Post, что президент полагает, будто некоторые сотрудники правоохранительных органов сговорились против него", - говорится в статье. "Это сделало предыдущее правительство, но нынешнее правительство по какой-то мне непонятной причине его прикрывает, - сказал Джулиани, "добавив, что подтверждение сведений об информаторе может сделать расследование Мюллера "полностью незаконным". "Джулиани сказал, что, по мнению Трампа, министерству юстиции пора опубликовать засекреченные документы об истоках российского расследования, запрошенные председателем комиссии Палаты представителей по разведке Девином Нуньесом (республиканец, Калифорния). Ожидается, что в них есть подробности о том самом секретном осведомителе", - передают авторы. "Это смешно, - сказал Джулиани. - Вы, ребята в прессе, должны их получить. Не знаю, почему нынешний генпрокурор и нынешний директор ФБР хотят защитить горстку ренегатов, которых может быть не больше 20 человек, да и то в ФБР". "Директор ФБР Кристофер А. Рэй в среду заявил перед сенатским подкомитетом по бюджетным ассигнованиям, что ФБР серьезно относится к своим обязательствам перед Конгрессом, но сказал, что у бюро также есть важные обязательства перед людьми, снабжающими агентов информацией", - передают журналисты. "В день, когда мы не сможем защитить наши человеческие ресурсы, жизнь начнет становиться менее безопасной для американского народа, - сказал Рэй. - В частности, человеческие ресурсы, которые подвергают себя большому риску, чтобы работать с нами и нашими зарубежными партнерами, должны быть в состоянии верить, что мы защитим их личные данные, а во многих случаях - их жизни и жизни их семей". "Осведомитель, о котором идет речь, - американский гражданин, много лет предоставляющий информацию ФБР и ЦРУ, как ранее сообщала The Washington Post, и содействовавший российскому расследованию и до, и после назначения Мюллера в мае 2017 года, по данным людей, знакомых с его деятельностью", - говорится в статье. Источник: The Washington Post