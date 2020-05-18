Разрушенная империя Асада

"Сирийский правитель, очевидно, теряет авторитет и среди собственного окружения внутри власти. От него отворачиваются многие алавиты, и даже терпение России заканчивается. Сможет ли он, несмотря на это, удержаться у власти?", - задается вопросом немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Эти слова стали пощечиной Башару Асаду, - повествует журналист Кристоф Эрхардт. - "Мы проливали нашу кровь, а взамен не получили ничего", - говорит мужчина на видео. Ему 31-32 года. Судя по его акценту и внешнему виду, он принадлежит к меньшинству алавитов, этнической группе сирийского президента, опоре его режима. "Не обращайтесь с нами, как с идиотами", - предостерегает мужчина руководство в Дамаске. (...) Единственное, что он получил от своей страны, - это флаг, в который обернули его погибшего брата. "Когда мы были нужны вам, мы не говорили, а действовали, - говорит мужчина. - Мы хотим лишь, чтобы вы поступили так же".

"В разрушенной империи Асада неспокойно. Режиму срочно нужны деньги, но страна выжата, стоимость национальной валюты упала, население обнищало. Все больше сирийцев вынуждены голодать. Под таким давлением президент не находился с 2015 года, когда в войну вмешалась российская армия с целью удержать его власть".

"Теперь же произошло то, что в сущности казалось невозможным: битвы и трещины внутри власти стали видны каждому. Двоюродный брат Асада Рами Маклуф, одно из главных действующих лиц на верхушке, открыто напал на президента в двух видеообращениях. Маклуф - номер один среди сирийских олигархов, о его богатствах слагают легенды. (...) Предмет его гордости - концерн мобильной связи Syriatel. Однако компанию, которая некогда была символом непотизма эры Башара, взяли на прицел власти. Они взялись за счета и компании Маклуфа. (...)В одном из видео он угрожает: "Если мы будем продолжать в том же духе, ситуация в стране, ей-богу, станет очень тяжелой". Он указывает на то, что он сделал для общества, напоминает "господину президенту" о нужде "лоялистов", говорит о "бедных" и "голодающих". Все это он излагает в высказываниях с религиозной окраской. Ведь речь идет о гораздо большем, чем только о деньгах - речь идет о преданности алавитов", - отмечает издание.

"В Дамаске давно ходят слухи, что супруга президента Асма - суннитка - хочет расширить роль своей семьи в государстве и встречает сопротивление влиятельного клана Маклуф, глава которого теперь достал алавитскую карту. Маклуф давит тем самым на больное место. Алавитам в их тылу вдоль побережья давно кажется, что они стали пленниками режима, который многие презирают, но одновременно считают своей единственной эффективной защитой".

"Рами Маклуф и его клан печально известны своей коррумпированностью, но семья имеет влияние и прежде всего доступ к группам ополченцев и сетям покровителей. Хотя Маклуф и не может пошатнуть власть Асада над Сирией, но он может причинить ему значительный ущерб. Настроения среди алавитов играют на руку Маклуфу. "Отношение к президентской семье никогда не было таким плохим", - говорит один алавит из прибрежного региона".

"Это связано и с мнимой покупкой одной картины. Российское СМИ сообщило недавно, что Асад стал анонимным покупателем картины "Всплеск" британского художника Дэвида Хокни, которая стоит около 30 млн долларов. Эта история скорее всего была газетной уткой, но она произвела должное впечатление на население".

"Она вписалась в целый ряд других сообщений, с помощью которых Москва увеличивает давление на режим. (...) Создается впечатление, будто Россия хочет высказать свое недовольство сирийским подопечным. Ведь он отказывается от любых действий, которые помогли бы Владимиру Путину выступить в роли миротворца и побудить Запад оплатить восстановление страны".

"К тому же свою роль играет и страх населения перед коронавирусом. Пандемия обострила недоверие к государственной власти. Меры руководства еще больше задавили экономику".

"Пока жесткие спецслужбы еще стоят на стороне президента и держат население под контролем. И, несмотря на кампанию в российских СМИ, опасность того, что Путин бросит сирийского правителя, в настоящий момент невелика. Однако он может оказаться в опасном положении, если потеря авторитета на всех этих фронтах превратится в долгосрочную тенденцию", - констатирует Frankfurter Allgemeine.