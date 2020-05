18 мая 2020 г. Шон Уолкер | The Guardian Путин, Джонсон, Болсонару и Трамп: чересчур мачо, чтобы надевать защитную маску "После появившихся на прошлой неделе сообщения о том, что в больнице с Covid-19 находится пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, теперь вирус проник и в Кремль, и на Даунинг-стрит-10, и во Дворец Планалту, и в Белый дом. Путин, Борис Джонсон, Жаир Болсонару и Дональд Трамп - очень разные политики. Но у всех было кое-что общее в их ответе на коронавирус: убежденность или предположение, по крайней мере, на ранних стадиях, что принятие мер индивидуальной защиты от вируса каким-то образом неподобающе и противоречит созданным ими политическим брендам лидеров-мачо", - пишет The Guardian. "Трамп отказался надевать маску для лица, даже когда приехал с визитом на завод по изготовлению масок; Болсонару поставил под сомнение необходимость социального дистанцирования и фото запечатлели, как он пожимает руки и обнимает фанатов. Джонсон одиозно объявил, что пожал руки всем, когда посетил больницу с коронавирусными больными (...), но впоследствии сам попал в больницу с вирусом. Путину, похоже, также было неясно, как распространяется вирус: он надел бананово-желтый костюм химзащиты, закрывающий все тело, посещая в марте коронавирусную больницу, но затем пожал руку ее главврачу, у которого позднее обнаружился вирус. Коронавирусом заразились также его премьер-министр, а теперь и его пресс-секретарь", - говорится в статье. "Из четырех лидеров Джонсон - единственный, кто, как известно, заразился Covid-19 сам, и после пребывания в больнице он появился с совершенно другой риторикой об этом вирусе. Путин, в конце концов, ввел строгую блокировку, но гораздо позже, чем в большинстве других европейских стран. Covid-19 заразились министры или помощники всех четырех лидеров, и мачо-позирование перед лицом пандемии может быть одной из причин", - отмечает автор публикации Шон Уолкер. "Если будет казаться, что они действуют осторожно, это будет противоречить основному принципу маскуллиности: не показывать слабости", - считает Питер Глик, ученый, соавтор исследования о том, как так называемая "маскулинная культура соперничества " отравляет рабочую атмосферу. Все вышеупомянутые лидеры создали бренды сильных людей, предлагающих оригинальные решения, и хотят, чтобы их воспринимали как президентов-восстановителей, отметающих болезнь в сторону, даже если у вируса и другие идеи". (...) Многие лидеры, склонные к мачо-позированию, не горят желанием принимать основные меры защиты. В качестве экстремального примера можно упомянуть об Александре Лукашенко, возможно, единственном среди лидеров стран ковид-диссиденте , который сказал: "Лучше умереть стоя, чем жить на коленях", объясняя, почему он не вводит никаких ограничений, чтобы предотвратить распространение вируса. "Предпринимать то, что многие ученые называют простейшей мерой предосторожности, и надевать маску отказываются Трамп и его вице-президент Майк Пенс. Даже когда коронавирус проник в Белый дом, президент выступил против этой идеи. "Думаю, надевать маску, когда я приветствую президентов, премьер-министров, диктаторов, королей, королев... не знаю, так или иначе я не вижу этого для себя. Я просто не знаю. Может быть, я передумаю ", - сказал он. "Это создало парадокс: Путин и Трамп - два наиболее защищенных в мире лидера, которые окружены охранниками, чтобы минимизировать риски безопасности со стороны людей, с которыми они встречаются, мест, которые они посещают, и еды, которую они едят. Тем не менее, оба лидера отказывались принять простые меры предосторожности против смертельного вируса", - указывает издание. (...) "Болсонару и, в некоторой степени, Трамп, похоже, движимы популистским недоверием к науке, в то время как другие лидеры могут чувствовать себя стесненными политическими брендами, которые они создали сами. Также здесь может срабатывать и более естественный человеческий импульс: когда понимаешь риски, но, тем не менее, тебе кажется, что ты выше их. "Человек так устроен, что ты мозгами понимаешь, что ты должен быть к этому внутренне готов, но все равно тебе кажется, что именно у тебя получится избежать", - сказал на этой неделе Песков в интервью газете "Коммерсант" со своей больничной койки. Источник: The Guardian