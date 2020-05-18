Пекин обвинен в шпионаже за американскими исследовательскими лабораториями, занимающимися коронавирусом

"(...) США предупредили о волне китайского промышленного шпионажа, нацеленного на лаборатории и исследовательские институты, работающие над вакциной против Covid-19, и о рисках, которые эта угроза представляет для их работы. В необычном коммюнике ФБР и Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (...) впервые назвали Китай в качестве источника таких вторжений", - пишет Le Figaro.

"Тот факт, что в настоящее время Китай назван инициатором этих атак, является дополнительным сигналом быстрого ухудшения отношений между Вашингтоном и Пекином, а также важности геополитических и экономических проблем, связанных с исследованиями вируса", - подчеркивается в статье.

"Не указывая конкретные случаи, ФБР утверждает, что наблюдалось увеличение числа попыток вторжения и взлома со стороны "киберагентов", связанных с Китайской Народной Республикой, или "нетрадиционных агентов". Эти "субъекты пытаются незаконно обнаруживать и получать ценные данные об интеллектуальной собственности и о здравоохранении, имеющие отношение к вакцинам, лечению и тестам Covid-19, от организаций и персонала, проводящих исследования, связанные с вирусом". "Потенциальная кража этой информации ставит под угрозу поиск надежных и эффективных методов лечения", - предупредили также федеральные агентства. ФБР объявило, что в ближайшие дни предоставит больше информации", - говорится в статье.

"Китайско-американское соперничество, начавшееся как пропагандистская война по поводу ответственности за пандемию Covid-19, перешло в область биологических и медицинских исследований. Разработка надежных тестов, и особенно возможной вакцины против коронавируса, представляет собой важнейшую ставку как для общественных отношений, так и с коммерческой точки зрения", - указывает автор статьи. - (...) Такие угрозы на языке ИТ-безопасности оцениваются как "расширенные постоянные угрозы". Тот факт, что в настоящее время Китай назван инициатором этих атак, является дополнительным сигналом быстрого ухудшения отношений между Вашингтоном и Пекином, а также важности геополитических и экономических проблем, связанных с исследованиями вируса".

"В отличие от военных организаций, область медицинских исследований, в которую вовлечены многие лаборатории, университеты и предприятия, и где обмен информацией часто происходит по незащищенным каналам, особенно уязвима для шпионажа. Исследовательские организации сейчас даже чаще, чем обычно, вынуждены использовать телеработу и видеоконференции, что делает их особо уязвимыми для вторжения", - пишет Le Figaro.

"ФБР предупредило организации, проводящие исследования в области вирусов, что их деятельность вызывает "повышенный интерес и повышенную киберактивность". Бюро рекомендует им устранять уязвимость серверов, к которым они подключены, анализировать анормальные действия, усиливать меры идентификации и при необходимости приостанавливать доступ пользователей с необычной активностью".

"В прошлом месяце Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры уже предупреждало об уязвимости системы видеоконференцсвязи Zoom, указав на слабые места серверов китайской компании. Несмотря на рекомендации в адрес государственных органов, которых призвали избегать использования этой программы, такие министерства, как Государственный департамент или даже Пентагон, нередко продолжают ею пользоваться", - резюмирует издание.