В центре слухов оказываются Всемирные летние военные игры в Ухане, что устраивает китайскую дипломатию в вопросе о Covid-19

"(...) Угроза коронавируса витала еще до открытия Всемирных летних военных игр в Ухане, предназначенных для спортсменов из вооруженных сил многих стран. 18 сентября врачи и официальные лица в аэропорту Тяньхэ насторожились: у пассажира, который только что приземлился в столице провинции Хубэй, проявились подозрительные симптомы. Его немедленно осмотрели и отправили в больницу, где поставили тревожный диагноз. У этого человека обнаружился таинственный новый тип коронавируса. Миссия выполнена", - пишет журналист Le Figaro Себастьян Фалетти.

"Благодаря быстрому вмешательству страшная эпидемия не состоялась, и Всемирные военные игры, в которых примут участие 10 тыс. спортсменов из примерно 100 стран, смогли пройти без происшествий в следующем месяце. Эта операция прошла полномасштабно, но накануне этого спортивного события это была лишь инсценировка. Она являлась частью сценария "учений по чрезвычайным ситуациям", организованных Уханьской таможенной службой и организаторами игр для предотвращения эпидемического риска, как сообщило официальное агентство "Синьхуа" в репортаже, который в то время оставалась незамеченной, но приобретает тревожные акценты сегодня", - говорится в статье.

"(...) Эта генеральная репетиция указывает на то, что китайские власти уже серьезно воспринимали риск эпидемии, и проливает немного больше света на военные игры, организованные 18 -27 октября 2019 года, теперь оказавшиеся в центре вопросов о все еще загадочном происхождении пандемии. В то время, когда Соединенные Штаты и западные столицы призывают Китай к ответу, гипотеза о распространении вируса во время соревнований дает пищу как для обвинений Пекина в запоздалой реакции, так и для теории американского происхождения вируса, популярной в Weibo, китайском Twitter и поддерживаемой китайской дипломатией", - отмечает автор статьи.

"(...) Свидетельства европейских спортсменов, участвовавших в играх, усиливают подозрение о том, что вирус уже циркулировал в спортивной деревне. "Несколько французских военнослужащих вернулись из Уханя с подозрительными симптомами", - признался Le Figaro один источник, близкий к армии.(...) Испанские спортсмены также зафиксировали подозрительные симптомы по возвращении из Уханя, сообщает ежедневная газета El Mundo, в статье которой говорится, что они не жили рядом с французской делегацией".

"(...) Китайская дипломатия ищет аргументы против высказываний президента Трампа, который осуждает "китайский вирус". "Возможно, это американские военные принесли эпидемию в Ухань. Соединенные Штаты должны дать нам объяснения!" - заявил представитель МИД Чжао Лицзянь 13 марта своим 300 тыс. подписчикам в Twitter. Он запустил теорию заговора в интернете о том, что американские спортсмены импортировали вирус в Китай. "В сентябре громкое заявление о гриппе в Соединенных Штатах, в конце октября - военные игры, в начале ноября начинается коронавирус в Китае", - резюмирует один читатель китайской еженедельной газеты Southern Weekly. Дональд Трамп сердится по пустякам, осуждает обвинения против "наших военных", а затем размахивает теорией об эпидемической утечке из лаборатории P4 в Ухане. Первые две мировые державы устраивают опасную драку. Пекин осуждает любую "политизацию происхождения вируса", считая, что эта тема зарезервирована для "ученых". По существу, режим предотвращает любые попытки международного расследования в Ухане и ревностно охраняет данные, собранные на месте", - указывает издание.

"Обнаружение пациента, который заразился коронавирусом в декабре во Франции, хотя и является спорным и неподтвержденным, однако льет воду на мельницу сторонников теории импортированной эпидемии. "Конечно, вирус американский!" - написал один пользователь интернета на сайте Guancha.cn, комментируя новости из Франции. Официальные заголовки крупных газет остаются осторожными по поводу этой взрывной гипотезы, однако в то же время не опровергают слухи", - резюмирует Сабастьян Фалетти.