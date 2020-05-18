Попытки указать на Китай правовыми способами

"(...) Большого расследования по поводу управления кризисом Covid-19 ждут все. После нескольких недель давления по всем направлениям 8 мая Китай, наконец, в принципе согласился на оценку, проводимую под эгидой Всемирной организации здравоохранения (...). Но Пекин позаботился о том, чтобы указать, что подобное "открытое, прозрачное и всестороннее" расследование должно проводиться "в надлежащее время после окончания эпидемии". Министерство иностранных дел заявило, что такой шаг должен быть заранее одобрен Всемирной ассамблеей здравоохранения ВОЗ или ее исполнительным комитетом. Оно также настаивало на том, чтобы процедура, призванная установить факты, была нацелена не конкретно на Китай, а касалась всех государств. Данное уточнение приобретает значимость предостережения", - пишет Liberation.

"В последние недели администрация Трампа, парламентарии, американские юристы, а также иностранные правительства, учреждения, эксперты, коллективные акции граждан стали указывать на ответственность китайских властей и требовать ответа, - говорится в статье. - (...) Какие возможные правовые средства и компетентные органы способны осуществить процедуры, которые являются не только судебными действиями, но и политическими ударами? Санитарных преступлений не существует. "В международном праве нет судьи по вопросам здоровья, - отмечает Тибо Флери Графф, профессор международного права в Версальском университете. - У ВОЗ нет такого же юрисдикционного органа, который существует для торговли".

"Во время пандемии несколько раз упоминался Международный уголовный суд в Гааге как форум, способный принять судебные меры против Китая. Созданный в 2002 году Международный уголовный суд, как сообщается, получил несколько исков на сей счет. Но он судит только людей, которых привлекают к ответственности за геноцид, военные преступления или преступления против человечества. Таким образом, Международный уголовный суд не является компетентным, разве что он сможет доказать, что китайский режим имел намерение нанести ущерб или выдвигал заговорщические и параноидальные тезисы, которые в моде среди некоторых американских юристов, - отмечает издание. "Это означало бы подрыв международного уголовного права, преступление против человечества не выдерживает критики. Все это абсурдно, тем более что Китай не ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда", - заявил адвокат по уголовным делам Уильям Бурдон.

"Еще один орган, базирующийся в Гааге: Международный Суд ООН, который разрешает споры только между отдельными государствами. Несмотря на то, что Китай является членом ООН, он не обязан признавать юрисдикцию Международного суда ООН. (...) " Ни одно крупное государство в мире не пойдет в Международный суд, чтобы противостоять Китаю и рисковать тем, чтобы выстрелить в ногу самому себе, запустив процедуру, которая может позднее обернуться против него самого в случае новой эпидемии", - продолжает Уильям Бурдон.

"Нет никакой инстанции, зато есть документ, способный послужить основой для поддержки судебного разбирательства по делу Covid: это Международные медико-санитарные правила ВОЗ (ММСП). Речь идет о законе 2005 года, направленном на "предотвращение, защиту и реагирование на международное распространение болезней, на то, чтобы бороться с ней и при этом избегать создания нежелательных препятствий для торговли и коммерции". Государства должны уведомлять ВОЗ об "информации в области общественного здравоохранения и чрезвычайных ситуациях, имеющих международное значение", в соответствии со статьями 6 и 7, на которые часто ссылаются заявители", - напоминает автор статьи.

"Если бы во время этой эпидемии Коммунистическая партия Китая выполнила свои обязательства по ММСП, то большей части нынешней катастрофы можно было бы избежать. Но, похоже, что КПК не усвоила уроки SARS [в 2002-2003 годах]", - написал британский неоконсервативный аналитический центр "Общество Генри Джексона" в начале апреля в докладе о компенсациях, связанных с коронавирусом. По данным аналитического центра, экономические меры, принятые только G7, составляют 3,6 трлн евро", - передает журналист.

"Китай как государство фактически нарушил некоторые из своих обязательств, указанных в Международных медико-санитарных правилах, - анализирует Хаким Буларба, юрист Loyens & Loeff и профессор права Университета Льежа. - Однако он защищен, и его управление является суверенным в силу юрисдикционного иммунитета". Такое положение международного права позволяет государству или одному из его органов избежать правосудия иностранного государства", - поясняет издание.

"В национальных судах в США и, в частности, в Нигерии были поданы групповые иски. В марте более 5 тыс. американцев присоединились к акции, проводимой ведущей американской юридической компанией из штата Флорида Berman Law Group против Китайской Народной Республики, провинции Хубэй, города Ухань и нескольких правительственных учреждений. Они требуют от китайского правительства компенсировать ущерб, нанесенный Covid-19", - говорится в статье.

"(...) Но подобные действия, некоторые из которых носят политический характер, и попытки обойти принцип юрисдикционного иммунитета вряд ли увенчаются успехом", - считает Уильям Бурдон.

"(...) Адвокат Хаким Буларба вспоминает еще один "след, который можно раскопать": "Установить личность тех сотрудников в административных, политических или медицинских структурах, таких как, например, вирусологическая лаборатория в Ухане, которых можно считать виновными и привлечь к ответственности за рубежом. Но мы рискуем быстро оказаться в тупике и попасть на мелких служащих. К тому же, неясно, согласится ли Китай их выдавать. Большой проблемой остается применение принудительных мер на местах".

"Остаются санкции, которые могут принять в одностороннем порядке государство или группа государств. (...) Если нарушения и упущения в управлении кризисом Covid подтвердятся, то "над Китаем нависнет угроза, так как Дональд Трамп вряд ли откажется от такого удовольствия", отмечает Тибо Флери Графф.

Издание резюмирует, что "(...) Трамп может заставить Китай платить, вводя таможенные пошлины на китайский импорт. Это стало бы новым объявление войны в уже и без того открытом торговом конфликте".