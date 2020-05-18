Путин политически переживет пандемию

"Коронакризис навредил популярности Владимира Путина. Тем не менее, произносить надгробные речи о российском автократе преждевременно. За двадцать лет своей власти Путин не раз компрометировал прорицателей, предсказывавших его крах", - пишет немецкое издание Die Welt.

"На путинском имидже лидера в последние недели появились вмятины, - отмечает автор статьи Павел Локшин. - Во время пандемии рейтинг многих правящих политиков и партий растет. (...) В России же происходит обратное. (...) Если верить независимому институту изучения общественного мнения "Левада", Путин никогда не был таким непопулярным. Только 59% опрошенных одобряют его работу в должности президента. Для автократии это тревожно мало. В отличие от многих ведущих европейских политиков, поведение Путина во время кризиса было в лучшем случае посредственным. Помощь экономике, которую обещал Путин, оказалась очень маленькой по отношению к ВВП, в международном сравнении. О прямых выплатах предприятиям малого и среднего бизнеса, как, например, в Германии, россияне могут только мечтать. Выступления Путины были противоречивыми и спутанными".

"Слабая реакция Путина на кризис вкупе с низкой ценой на нефть и мрачными перспективами для экономики положит начало политической кончине Путина - на это рассчитывают некоторые западные наблюдатели и российские оппозиционеры. В этом году дела у Путина действительно шли не хорошо. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, отменилось ключевое для него событие года: благодаря параду в честь 75-летия победы Советского Союза во Второй мировой войне, объединяющему дню самоутверждения в роли мировой державы, россияне должны были забыть о своих падающих доходах".

"Голосование о поправках в конституцию, которые спустя 20 лет у власти обеспечат ему еще полтора десятилетия правления, - своего рода всенародный опрос о Путине-политике, - ему также пришлось перенести. Но делает ли это шефа Кремля хромой уткой?".

"Нам не стоит так быстро устраивать политические похороны Владимира Путина. Российские оппозиционеры и западные критики говорят о "кризисе путинской системы" столько, сколько путинская система существует. Что только ни грозило Путину в последнее время: война на Украине, операция России в Сирии, спор с Эрдоганом о сбитом российском боевом самолете, пенсионная реформа в России, новая гонка вооружений с США. О низких ценах на нефть речь уже шла. В итоге ничего из этого не пошатнуло его власти", - отмечает Локшин.

"15 лет назад говорили, что он "споткнется" о войну в Чечне и терроризм. В 2007 году, незадолго до того, как он перешел на должность премьера, уже шла речь о "конце эры Путина".

"Определенно, однажды умы, стоящие за этими прогнозами о крахе, окажутся правы. В конце концов политические ресурсы Путина не являются неограниченными, а он не бессмертен и не всемогущ. Но нам, вероятно, не стоит рассчитывать на такой быстрый конец путинской системы. Кремлевского автократа справедливо критикуют за то, что он в первую очередь заинтересован в сохранении своей системы. Тем не менее, он проявил себя как политик, который постоянно преподносит россиянам нечто новое. Начало 2000-х было временем Путина-реформатора, которого поддерживали даже его будущие критики-либералы".

"Впрочем, после своего возвращения на должность президента в 2012 году Путин казался ослабленным. Аннексия Крыма решила эту проблему и обеспечила Путину-патриоту небывалый рейтинг. Ущерб, который нанесло его имиджу повышение пенсионного возраста два года назад, Путин также преодолел, как минимум благодаря внезапной отставке правительства Дмитрия Медведева в январе этого года", - говорится в статье.

"Таким образом, нам, вероятно, стоит рассчитывать на то, что и на этот раз мастер выживания Путин найдет способ справиться с бедственной ситуацией в опросах. Многие россияне питают к нему злобу, и во время экономического кризиса, связанного с коронавирусом, она, вероятно, возрастет. Однако эту злобу едва ли можно обменять на политические шансы для его критиков или возможных конкурентов. Путин так основательно расчистил политическое поле от конкурентов, что в опросах к нему никто не приблизится", - отмечает автор статьи.

"Поэтому Путин может также позволить себе объявлять о первых ослаблениях мер против распространения коронавируса, хотя число зараженных не прекращает расти. Несмотря на недовольство, большинство россиян, от бедных до олигархов, кажется, просто мирится с безальтернативностью, которую Путин создал сам - пока еще. "Есть Путин - есть Россия", - это высказывание спикера Госдумы Вячеслава Володина, разумеется, неверно. Будет и Россия без Путина - но не завтра", - заключает Die Welt.