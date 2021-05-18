Какова стратегия ЦАХАЛа по уменьшению деструктивного потенциала ХАМАСа?

"Израильская армия использует различные способы действий с одной целью: измотать силы исламо-националистического движения", - пишет корреспондент Le Figaro в Иерусалиме Тьерри Оберле.

"(...) До неизбежной деэскалации конфликта, который длится вторую неделю, израильская армия стремится ослабить вооруженные группировки в секторе Газа. В свою очередь подпольные отделения военно-политических организаций палестинского анклава по-прежнему наносят ракетные удары, но в понедельник днем они ограничивались городами на юге Израиля", - говорится в статье.

"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в результате своего авиаудара ликвидировала одного из командиров "Исламского джихада" Хусама Абу Харбида, который руководил подразделением вооруженного крыла этой палестинской организации на севере сектора Газа. С политической точки зрения, его подразделение является малочисленным, но оно обладает большим военным арсеналом благодаря поддержке Ирана. Он сменил своего предшественника, командира, погибшего в результате целенаправленного убийства в 2019 году. По мнению ЦАХАЛа, именно он стоял за первыми ракетными атаками, которые спровоцировали нынешний конфликт, и за запуском противотанковых ракет", - комментирует журналист.

"Исламский джихад" располагает свободой маневрирования по отношению к ХАМАСу. Он не всегда подчиняется приказам хозяев сектора Газа. Абу Харбид стал мишенью на основе данных разведки и наблюдения, когда он ехал на машине. Вскоре после его смерти израильские города, расположенные вблизи заграждения, отделяющего сектор Газа от Израиля, подверглись интенсивному ракетному обстрелу. Ракета, упавшая на здание в портовом городе Ашдод, ранила несколько человек. Параллельно были убиты три активиста, ехавшие в автомобиле в секторе Газа, а еще один - в лагере беженцев Джабалия", - указывает автор публикации.

"Пресс-служба армии Израиля сообщила о нанесении удара по девяти домам, принадлежащим высокопоставленным командирам ХАМАСа, некоторые из которых использовались для "хранения оружия". Продолжился обстрел израильскими самолетами туннелей, которые переговорщики ЦАХАЛа иронично прозвали "метро" сектора Газа. Бомбы падали на землю, пробивали железобетон и взрывались под землей", - описывает журналист.

"(...) ЦАХАЛ спешит, так как пока международное давление не переключило боевые действия на расстоянии на режим прекращения огня, израильские военные намерены уменьшить деструктивный потенциал своих палестинских противников. ХАМАС в последние годы значительно усилил свои вооружения. Его самодельные ракеты, а также ракеты российского или иранского производства, не отличаются большой точностью попадания, однако дальность их пуска достигает более 200 километров. Они могут добраться до городов на севере страны. ХАМАС также оснастил себя дронами местного производства. Эти дроны-камикадзе нанесли значительный ущерб, взорвавшись на газовой платформе в Средиземном море", - анализирует Оберле.

"(...) Конфликт превратился в войну на истощение. Палестинские вооруженные группировки выпустили более 3150 ракет по Израилю. Большинство из них было перехвачено "Железным куполом", противоракетным щитом ЦАХАЛа", - пишет Le Figaro.

"(...) В секторе Газа, небольшом анклаве, населенном 2 млн палестинцев, находится 40 тыс. перемещенных лиц, поддерживаемых ООН. В эту цифру не входят многие жители, которые покинули свои дома, расположенные рядом с уязвимыми местами, чтобы поселиться у родственников. В результате обстрела пострадал госпиталь гуманитарной организации "Врачи без границ" (MSF). "В квартале пострадало все: дома, дороги, деревья. В госпитале стало на одну стену меньше, везде завалы. Сейчас он закрыт не только из-за повреждений, но и из-за того, что дорога к нему была разрушена, и эта зона по-прежнему опасна", - рассказывает доктор Мохаммед Абу Мугайсиб, медицинский советник MSF".

"(...) На втором фронте - в смешанных городах Израиля, в местах мятежа израильских арабов и межобщинных столкновений - отнюдь не вернулось спокойствие, несмотря на отправку полицейского подкрепления. В городе Лод действует принцип "око за око, зуб за зуб". Спустя неделю после гибели араба, убитого еврейским гражданским лицом пулей в спину, арабские мятежники забросали камнями 56-летнего еврея. Он скончался от полученных травм", - говорится в статье.

"(...) В Восточном Иерусалиме поздно вечером в воскресенье один палестинский водитель ринулся на полицейских на автомобиле-таране. В результате пострадали семь сотрудников правоохранительных органов. Водителя застрелили. Он совершил свое нападение в квартале Шейх-Джаррах, неподалеку от тех домов, откуда палестинским жителям угрожали выселением в пользу израильских поселенцев. Этот случай способствовал восстанию молодых людей в этой части священного города", - резюмирует Тьерри Оберле.