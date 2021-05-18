Чтобы предотвратить будущие пандемии, нужно заботиться о качестве воздуха в помещении

"(...) Теперь это очевидно: важную роль в распространении пандемии играет заражение воздушно-аэрозольным путем в замкнутых пространствах. Другими словами, ответственный за Covid-19 вирус SARS-CoV-2 передается в основном по воздуху, которым мы дышим. Однако в настоящее время данный инфекционный риск вряд ли можно превратить в арсенал профилактических мер, направленных на улучшение качества воздуха в помещениях, а также в передовую практику", - пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Флоранс Розье.

"На протяжении десятилетий архитекторы и инженеры сосредоточивали усилия на тепловом комфорте, контроле запахов и качестве воспринимаемого воздуха, на регулировании первоначальных инвестиций и затрат на электроэнергию. Но они оставляли без внимания риск заражения", - с сожалением отмечает Лидия Моравска, австралийский физик и директор Международной лаборатории качества воздуха и здоровья Квинслендского технологического университета. Вместе с 39 другими экспертами из 14 стран 14 мая она опубликовала открытое письмо в журнале Science", - говорится в статье.

"Для борьбы с респираторными инфекциями в закрытых помещениях необходима смена парадигмы, - предупреждает группа ученых. - Пандемия Covid-19 показала, насколько мир неподготовлен, несмотря на знания о пандемиях прошлых веков. В XXI веке нам необходимо заложить [технические и нормативные] основы, которые обеспечат чистоту воздуха в наших зданиях". Важная задача: обеспечить санитарное качество, "подобное тому, которое мы ожидаем от воды, текущей из наших кранов", путем резкого сокращения количества переносимых по воздуху болезнетворных микроорганизмов", - передает автор публикации.

"Сейчас мы проводим большую часть времени в закрытых помещениях. Однако никакие национальные или международные правила не устанавливают стандарты качества в отношении патогенных микробов в воздухе помещений, - указывает журналистка. "Воздух в зданиях является общим воздухом: это общественное благо. И мы должны относиться к нему как к таковому", - считает Шелли Миллер, соавтор, профессор механики и инженерии окружающей среды в Колорадском университете.

"(...) Давайте не будем терять время до следующей пандемии", - настаивает Хосе-Луис Хименес, соавтор, профессор химии в Колорадском университете.

"(...) Этот призыв прозвучал менее чем через две недели после того, как ВОЗ признала, что SARS-CoV-2 передается преимущественно воздушно-аэрозольным путем. Когда мы говорим и дышим, мы испускаем как большие капли (брызги), так и мелкие частицы, называемые "аэрозолями", которые распространяются в воздухе и могут сохраняться в течение длительного времени в непроветриваемом или невентилируемом замкнутом пространстве", - поясняет Розье.

"(...) В настоящее время имеются убедительные доказательства передачи этой болезни в ресторанах, на кораблях или в школах, предполагающие, что способ проектирования, эксплуатации и обслуживания зданий влияет на распространение эпидемии", - заверяют авторы открытого письма в Science. "До пандемии Covid-19 в общественных зданиях или транспортной инфраструктуре почти не применялись инженерные меры для ограничения респираторных инфекций среди населения, несмотря на их частоту, а также не рассматривались связанные с ними медицинские и экономические затраты", - сожалеют они".

"(...) Однако технические решения существуют. Эксперты настаивают на том, что для удаления загрязненных аэрозолей "основной инженерной мерой является вентиляция. Такая вентиляция должна включать минимальное поступление наружного воздуха в сочетании с рециркуляцией внутреннего воздуха после эффективной фильтрации и дезинфекции".

"Кроме того, эти системы вентиляции должны приспосабливаться к разной заполняемости помещений и к типам осуществляемой деятельности. Если вы тренируетесь в спортзале, вы выделяете больше аэрозолей, чем когда вы смотрите фильм в кинотеатре... Авторы также рекомендуют широко использовать устройства контроля качества воздуха в помещении, такие как известные теперь датчики содержания CO2 в воздухе", - передает журналистка.

"Нет сомнений в том, что необходимо коренным образом изменить наши системы вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях. Открытое письмо в Science опубликовано как нельзя более кстати", - полагает профессор Афанасиос Ненес из Лаборатории атмосферных процессов и их воздействий в Швейцарской Федеральной политехнической школе Лозанны и в Центре изучения качества воздуха и изменения климата, не являющийся соавтором. По его мнению, вентиляция на основе уровня CO2 в замкнутых пространствах - очень эффективная стратегия".

"Вентиляция должна сочетаться с увеличенной подачей свежего (наружного) воздуха и использованием высококачественных фильтров: HEPA-фильтров, способных задерживать за один проход не менее 99,97% частиц с диаметром от 0,3 мкм, - отмечает Le Temps. - "Эта фильтрация снизит воздействие не только вирусов, но и мелких частиц, которые пагубно влияют на здоровье", - продолжает Ненес".

"Но, по мнению этого эксперта, в открытом письме упускается из виду еще одна важная мера: увлажнение воздуха в помещении. "Когда уровень влажности в воздухе опускается ниже 40%, переносимые по воздуху вирусы могут дольше оставаться заразными. А если воздух очень сухой, наши верхние дыхательные пути испытывают стресс, что снижает нашу способность бороться с инфекциями".

"Очевидно, что за меры такого рода придется платить. Но, по мнению авторов, затраты не должны превышать 1% от общей стоимости обычного здания. Финансирование следует сопоставить с общей ежемесячной стоимостью текущей пандемии: не менее 1 трлн долларов. При этом строительный сектор потребляет более трети мировой энергии, в основном для отопления и охлаждения наружного воздуха. Поэтому приветствуются любые способы экономии, сообщается далее. С этой целью можно было бы установить в системах вентиляции "пандемический режим", - отмечает Хосе-Луис Хименес.