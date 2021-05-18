Клеймо "недружественной страны" - Россия испытывает новое дипломатическое оружие

"США и Чехия попали в список "недружественных государств". Новый инструмент также затрагивает интересы российских граждан и еще больше осложняет отношения с ЕС", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Какое государство является самым недружелюбным в мире? В России недавно появился соответствующий список. Три недели назад президент Владимир Путин поручил правительству определить государства, которые являются "недружественными" по отношению к России, - передает журналист Маркус Акерет. - (...)В итоге пострадали только двое: США и Чехия. Но все остальные государства не могут вздохнуть с облегчением. Сообщается, что при необходимости список будет адаптирован к политической ситуации".

"Ограничения, под которые теперь официально попадают "недружественные государства", на первый взгляд, касаются только бюрократических вопросов, но последствия будут серьезными: в будущем дипломатическим представительствам в России будет запрещено нанимать так называемый местный персонал - в случае с США вообще, а в случае с Чехией - в значительной степени".

"Во многих посольствах административные, технические и даже дипломатическо-консультативные функции выполняют россияне, граждане третьих стран или собственные граждане, нанятые на месте. Их знание местных условий очень важно. Технический персонал, водители и повара обеспечивают обслуживание и комфорт дипломатического представительства", - поясняет автор статьи.

"Без местного персонала выполнение многих функций становится невозможным. Уже две недели назад американское посольство ясно дало понять, что сможет оказывать консульские услуги своим гражданам только в экстренных случаях. Объявление о том, что впредь до особого разрешения в России будут выдаваться только дипломатические визы, вызвало беспокойство и недовольство среди россиян".

"Сорвались не только запланированные путешествия. Студенты, обучающиеся в США, также беспокоятся о возможности въезда в страну. В экономически напряженное время сотни российских граждан теряют хорошо оплачиваемую работу. От мер российского правительства, как это часто бывает, страдают не только зарубежные страны, но и собственное население", - указывает NZZ.

"В дипломатических кругах новый инструмент внешней политики Москвы вызвал беспокойство. Там задаются вопросом, насколько такое серьезное вмешательство в работу иностранных представительств совместимо с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Эта мера - вероятно, абсолютно в интересах ее авторов - сеет неопределенность: никому не ясно, какой "проступок" приведет к попаданию в список и как можно будет избавиться от клейма".

"(...) Отношения с Вашингтоном почти демонстративно сопровождаются речами со смесью беспокойства, сожаления и гнева. (...)В то же время запланированный саммит Путина и Джо Байдена связывается с надеждой на урегулирование сосуществования", - отмечает издание.

"Однако появление Чехии в этом списке, похоже, является симптомом разлада в отношениях России и ЕС. (...) Определение государства-члена ЕС как "недружественного" рассматривается союзом как перчатка, брошенная Москвой. Этот список и враждебная риторика - признаки того, как Россия изолирует себя во внешней политике. До сих пор это касалось в основном дипломатии и политики. Но клеймо "недружественной страны" может нанести долгосрочный ущерб и на уровне взаимопонимания между народами", - заключает Neue Zürcher Zeitung.