Таджичка Манижа со своей антипатриархальной песней Russian Woman представляет Россию на "Евровидении"

"Бывшая беженка в красном рабочем комбинезоне и с тюрбаном вместо белокурой прически: Маниже не важен традиционный образ русской женщины. Поскольку она представляет на конкурсе песни "Евровидение" (ESC) Россию, на родине к ней относятся с большой ненавистью. Но что вообще значит в сегодняшнее время "быть русским"?", - задается вопросом швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Манижа больше не мечтает. Ни о голубых глазах и длинных светлых волосах, ни о тонких бровях и стройном теле. И уж тем более не о муже, который будет принимать решения за нее. Она не мечтает о четких инструкциях, а ищет свою собственную стезю, даже если в стране, которую социологи в своих исследованиях называют "неопатриархальной", многие хотели бы отвести ей совсем другое место", - повествует журналистка Инна Хартвих.

"Руководство России вступается за "традиционные ценности" и закрепило концепцию "традиционной российской семьи" в стратегических документах по демографическому развитию. На каждой детской площадке можно увидеть, как "правильно" должны вести себя девочка и мальчик, а в некоторых школах есть предметы, на которых девочек учат быть "милыми, красивыми и услужливыми", а мальчиков - "мужественными и смелыми". Учителя с гордостью рассказывают о своей программе", - пишет издание.

"И тут перед телекамерами российского государственного телевидения предстает Манижа в своем красном рабочем комбинезоне, беженка в детстве. (...)В национальном отборочном туре конкурса "Евровидение" почти 40% зрителей проголосовали за москвичку, которая называет себя феминисткой; для многих в России это ругательство. Арт-поп жонглирование Манижи является оскорблением прежде всего для традиционалистов. Что? "Вот это" поедет в Роттердам представлять Россию на "Евровидении"? "Эта черножопая" смеет петь о русской женщине? "Неужели не могли найти русскую?". Эти гнусные комментарии отражают именно то, против чего позиционирует себя Манижа", - отмечает NZZ.

"Многие в России не уважают человеческое достоинство людей из Средней Азии и Кавказа и в то же время утверждают, что в их стране нет расизма. В конце концов, мы многонациональное государство, преемники Советского Союза, в котором тоже не было расизма, хотя каждый белый ребенок понимал там, что он белый и ему проще жить, чем казахскому ребенку по соседству", - говорится в статье.

"При этом сегодня именно мужчины и женщины из Средней Азии и северокавказских республик России в основном трудятся на строительстве, развозят продукты в качестве курьеров, водят такси, работают санитарками и уборщицами, поддерживая тем самым российскую экономику. Вопреки бюрократическим препятствиям, которые ставят перед ними и их детьми".

"Семья Манижи также бежала в Россию в 1993 году во время гражданской войны в Таджикистане. (...)В 14 лет Манижа получила российский паспорт. Но многие не считают ее россиянкой. 29-летняя девушка вызывает ненависть не только в социальных сетях. Депутаты парламента также выступили против выдвижения кандидатуры певицы, родившейся в Таджикистане. Даже председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сказала о песне Манижи "кони-люди какие-то" и заявила, что не понимает, о чем эта песня".

"29-летняя певица является воплощением российской реальности. Она показывает обществу его истинное лицо и использует свою личность, свою жизнь, чтобы показать, что именно в стране идет не так - и хочет быть примером для подражания, ведь, несмотря ни на что, она считает Россию "страной возможностей", как говорит она в интервью. "У тебя есть выбор", - обращается она ко всем, кто якобы выходит за рамки общества, построенного на "традициях и морали".

"Манижа защищает жертв домашнего насилия, выступает за равные права для ЛГБТ-сообщества. (...) В песне Russian Woman не так много строк. (...) Но, прежде всего, в ней много иронии по отношению к стереотипному образу русской женщины, этого почти мифического изображения женственности. "Ой, красавица, тебе уж за 30, алло, где же дети? Ты в целом красива, но вот, похудеть бы", - поет она нарочито по-русски, только припев звучит на английском. (...) Эта песня призвана поднять настроение, но в то же время она противостоит мнимому "долгу русской женщины": оставаться женщиной и стать матерью", - пишет Neue Zürcher Zeitung.