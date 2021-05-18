Как будто коронавируса никогда и не было

"Хотя сотни людей ежедневно умирают от Covid-19, общественная жизнь в России возвращается в нормальное русло. Центры вакцинации хорошо оборудованы, но туда почти никто не приходит", - пишет немецкое издание Die Zeit.

"Центр вакцинации в торговом комплексе "Невский центр" в Санкт-Петербурге оснащен наилучшим образом - в нем есть собственная холодильная камера для "Спутника V", а также квалифицированный персонал, говорят его организаторы. Сама вакцина также имеется в достаточном количестве. Единственное, чего не хватает, - это желающих пройти вакцинацию. В зале ожидания центра сидят всего три человека. В следующие полчаса тоже пришли только пять мужчин и женщин, желающих записаться на вакцинацию", - повествует журналист Максим Киреев.

"Кампания по вакцинации в России резко застопорилась. Если весной вакцины не хватало, и многим регионам, расположенным далеко от мегаполисов, Москвы и Санкт-Петербурга, приходилось неделями ждать поставок, то сейчас россияне не слишком торопятся", - отмечает издание.

"В одном только Санкт-Петербурге месяц назад число ежедневных прививок достигало 8 тыс. К началу мая оно снизилось в среднем до 3 тыс. В столице Москве, где когда-то образовывались очереди у центров вакцинации, доля тех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины, составляет всего 10,2%. Официальной общероссийской статистики вакцинации не существует. Однако журналисты портала Gogov.ru, собирающие отчеты из отдельных регионов, подсчитали, что по всей стране ежедневно вакцинируется около 170 тыс. человек. Это означает, что хотя бы половина населения России будет привита лишь к лету 2022 года", - говорится в статье.

"Снижение желания россиян проходить вакцинацию зафиксировали недавно и независимые институты изучения общественного мнения. (...) По данным "Левада-Центра"*, по сравнению с декабрем 2020 года число тех, кто все еще хочет пройти вакцинацию, снизилось с почти 40% до 26%".

"Это в меньшей степени связано с недоверием к российской вакцине, - объясняет Денис Волков, заместитель директора "Левада-Центра"*. - Скорее люди перестали бояться коронавируса". Это подтверждают и последние данные "Левады"*. В октябре прошлого года только чуть более 30% респондентов не боялись заразиться. С тех пор эта цифра выросла до 56%. "В ходе опросов мы обнаружили, что есть много людей, которые надеются, что пандемия коронавируса пройдет сама по себе. Многие видят, что ограничений почти не осталось. Также широко распространено мнение, что правительство гораздо активнее проводило бы кампанию по вакцинации, если бы ситуация была действительно настолько серьезной", - объясняет Волков".

"В последние месяцы Кремль был подчеркнуто сдержан в вопросах, касающихся коронавируса, - пишет Die Zeit. - (...) Эта сдержанность удивительна только на первый взгляд, потому что тема коронавируса оказалась токсичной для Владимира Путина. На пике ограничительных мер в мае 2020 года рейтинг одобрения президента упал на 10%, в то время как рейтинг других лидеров, например, Ангелы Меркель, в то время взлетел. С тех пор Кремль активно избегает постоянных призывов к дисциплине и указаний на серьезность ситуации. Тем более что осенью предстоят выборы в Госдуму. До них жизнь в стране должна быть настолько нормальной, насколько это возможно".

"Повседневная жизнь в России действительно выглядит так, будто коронавируса никогда и не существовало. В больших городах офисы, бары и кафе заполнены людьми. Ночные клубы зазывают посетителей, рекламируя выступления европейских, в том числе и немецких, диджеев, у которых едва ли где-то еще есть шанс сыграть перед большой аудиторией, кроме как в России. В метро или в автобусах, даже в часы пик, лишь некоторые пассажиры надевают маски", - пишет автор публикации.

"На фоне такой нормальной жизни у многих в России нет стимула внести свой вклад в прекращение пандемии путем более активного участия в вакцинации. И это несмотря на то, что каждый день в России от последствий заражения Covid-19 по-прежнему умирают сотни людей. (...)По данным Росстата, только в марте в связи с Covid-19 умерло 24 тыс. человек. С начала пандемии год назад от коронавируса скончались в общей сложности более 250 тыс. россиян".

"Тот факт, что в последнее время показатели снижаются, а система здравоохранения больше не находится на грани краха, как это было прошлой зимой, объясняется и тем, что значительная часть населения уже перенесла инфекцию. Согласно исследованию Санкт-Петербургского института микробиологии и эпидемиологии имени Пастера, в апреле у 50% от почти шестимиллионного населения города уже сформировались антитела после перенесенной инфекции. В Москве этот показатель, согласно исследованию Роспотребнадзора, составил не менее 40%".

"Очевидно, и власть имущие в Кремле надеются, что рано или поздно проблема решится сама собой, как только достаточное количество россиян перенесет инфекцию", - заключает Die Zeit.

* - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента