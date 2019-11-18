Литотерапия или большая афера с "целебными" камнями

"(....) В последние годы многие звезды, такие как Наоми Кэмпбелл или Адель, превозносят литотерапию, терапию камнями. Ей часто посвящаются восторженные статьи в прессе и телерепортажи. (...) Мы узнаем, что аквамарин может предотвращать сердечные приступы, а эликсир из янтаря может облегчить запор. На какой научной или медицинской основе делаются такие утверждения? Никто не знает. Во всяком случае, ни одно исследование не этого не показало", - пишет Le Figaro.

"(...) Мы узнаем, например, что "камень вызывает при контакте с кожей особый вибрационный резонанс, который стимулирует органические минералы, удаляя потенциальные телесные дисфункции. Каждый минерал обладает уникальной вибрацией и, таким образом, предлагает активацию энергетических центров (чакр)", - передает автор публикации Сесиль Тибер.

"Это просто смешно, - реагирует Кристиан Шопен, директор по исследованиям в Национальном научно-исследовательском центре Франции, специализирующийся на минералогии. - Мир минералов характеризуется своей инерцией: в отличие от живого мира, он самопроизвольно не производит энергию (кроме радиоактивных веществ...). Желание украсить минералы "полезными энергиями" или любыми терапевтическими свойствами посредством воздействия определенных волн - это шарлатанство. Нет никакого возможного взаимодействия между кристаллами и человеческим телом".

"Что же отвечают литотерапевты? Эта энергия будет отличаться от энергии, ранее описанной наукой. Это "духовная", "мистическая" энергия", - говорится в статье.

"Это довольно типичный пример того, как люди разыгрывают карту таинства, чтобы уклониться от научных доказательств, существующих вопреки их убеждениям о чудесных или сверхъестественных явлениях", -заявляет в своем блоге британский философ Стивен Лоу.

"(...) Что касается людей, чье здоровье на самом деле улучшилось с помощью кристаллов, они просто выиграли от эффекта плацебо, - утверждает издание. - В случае с литотерапией это продемонстрировало исследование 2001 года. Британский психолог Крис Френч набрал 80 добровольцев, которым он предложил опросник, предназначенный для оценки уровня их веры в паранормальные явления. Затем участникам дали то, что было названо кристаллом кварца. Потом их попросили помедитировать с этими предметами, а после этого поделиться своими ощущениями", - описывает издание.

"Неудивительно, что люди с наиболее высоким уровнем веры в сверхъестественные явления испытывали наиболее сильное воздействие, даде когда получали... фальшивый кристалл, простой кусок стекла, который выдали половине испытуемых. Вывод: сила, приписываемая кристаллам, является чисто психологической", - отмечается в статье.

(...) "Полагаться на так называемые способности кристаллов, когда вы серьезно больны, может стоить вам жизни", - предупреждает Эдзард Эрнст, почетный профессор Эксетерского университета и ведущий эксперт по альтернативной медицине.