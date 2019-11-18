Глава РУСАДА требует смены спортивных функционеров

"Иначе никогда ничего не изменится": в связи с допинговым скандалом Юрий Ганус, глава Российского антидопингового агентства, потребовал в интервью с Der Spiegel кадровых изменений в спортивном руководстве страны".

"Старая гвардия чиновников, функционеров и спортсменов, работающих грязными методами, все еще в значительной степени определяет спорт в России, посетовал Юрий Ганус".

"В связи с этим Ганус требует кардинальных изменений в российском спорте, который в последние годы фигурирует в заголовках прессы в связи с допинговыми скандалами. "Старые функционеры должны уйти из министерств и спортивных федераций, иначе никогда ничего не изменится", - заявил он в разговоре с Der Spiegel".

"Недавно Россию обвинили в масштабной фальсификации результатов допинг-тестов спортсменов задним числом. (...) Министр спорта Павел Колобков говорит, что манипуляций не было, и ссылается на технические проблемы. "Это глупость", - заявил в интервью Der Spiegel Ганус, подвергающийся в России клевете и угрозам из-за открыто высказываемой критики. По его словам, министр живет в мире иллюзий", - передает издание.