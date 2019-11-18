Насколько безопасен мир?

"Тот, кто путешествует, всегда подвергается риску. Но насколько он велик в разных странах? И какие опасности угрожают? Прогноз экспертов на следующий год отличается от предыдущего по 14 странам", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Насколько велик риск пострадать во время путешествия в ДТП, от природных катастроф, в ходе политических беспорядков или заразиться, например, вирусом Эбола? Как будет выглядеть медицинская помощь? Это вопросы, которыми занимаются компании Control Risks и International SOS, составившие карту мира с указанием наиболее опасных и безопасных для путешественников стран в 2020 году. "Ярко-красным цветом, обозначающим крайне высокую угрозу безопасности, обозначены на ней такие страны, как Йемен, Сирия или Ливия. Риск велик также в Венесуэле и в некоторых регионах Индии. Уровень риска в Бразилии и ЮАР оценивается как средний, в Марокко и Германии - как низкий, а в Словении или Дании - как незначительный", - передает издание.

По словам представителя компаний Мартина Бауэра, прогноз по 14 странам отличается от предыдущего года. В частности, риски возросли в таких странах, как Ливия, Конго, Мозамбик, Буркина-Фасо, Гондурас и Белиз. Никарагуа и некоторые регионы Мексики, наоборот, опустились в рейтинге наиболее опасных для путешественников стран. Беспокойство вызывают протесты в Гонконге, а также напряженные отношения между Саудовской Аравией и Ираном, говорится в статье.

Эксперты предполагают, что в 2020 году возрастет и риск природных катастроф, однако какие именно регионы будут затронуты ими, предсказать трудно.

Что касается рисков, связанных с политической ситуацией, то здесь эксперт по безопасности Мартин Бауэр обращает внимание, например, на США: "Вопрос о том, останется Дональд Трамп президентом или нет, может иметь последствия не только для США - например, в виде протестных акций, - но и для всего мира". В центре внимания в этой связи находятся отношения с Ближним Востоком, Северной Кореей и Китаем".

"Существует и угроза, исходящая от исламистских группировок: "не только на Ближнем Востоке, но также в Южной и Юго-Восточной Азии, некоторых частях Сахели в Африке и по-прежнему в Европе. Хотя Абу Бакр аль-Багдади, лидер "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в РФ, - Прим. ред.), был убит силами спецназначения США, террористическая группировка по-прежнему представляет угрозу, как и "Аль-Каида". Мы также следим за текущим конфликтом между "Палестинским исламским джихадом" и Израилем", - отметил Бауэр".

Что касается Европы, то здесь International SOS "следит за политическими тенденциями, прежде всего теми, что связаны с общественными беспорядками - например, в связи с климатическими протестами, а также вызваны движениями идентитаристов в разных европейских странах".

Бауэр высказал опасения и относительно России: "В последние годы страна значительно расширила свое влияние на международной арене. Сейчас Россия гораздо сильнее представлена на севере Сирии, откуда ушли США, и по-прежнему пытается быть активной в некоторых регионах Ближнего Востока и Африки. Это влияет не только на политику стран, но может иметь последствия и для путешественников, которые иногда летают в Россию российскими авиалиниями". Бауэр напомнил о теракте исламистов, совершенном на российском самолете Airbus, на котором отдыхающие возвращались из Египта".

Оценивая риски, связанные с медициной, эксперты учитывают такие факторы, как состояние здравоохранения и спасательных служб, наличие медикаментов и распространенность инфекционных заболеваний. Так, риск заболеть малярией в Западной Африке оценивается как очень высокий. Беспокойство вызывает также вирус Эбола в Конго, распространение тропической лихорадки и вируса Зика.

Значительные улучшения в системах здравоохранения за последние годы медики зафиксировали в Турции, Тунисе и Марокко, а также в таких восточноевропейских странах, как Болгария и Румыния. В частности, медицинский руководитель International SOS по Центральной Европе Штефан Эссер, впечатлен работой спасательных служб в Бухаресте. "Например, из карет скорой помощи посредством телекоммуникационных технологий в университетские клиники передаются ЭКГ, так что дежурный врач знает, пациент с какими проблемами с сердцем в ближайшие 20 минут поступит в клинику, и может соответствующим образом организовать оказание помощи и работу персонала". По словам эксперта, такое редко встречается даже в Германии", - передает Der Spiegel.