Французская сделка

"Президент Франции Макрон открыл для себя любовь к Москве и теперь намерен провести саммит по Украине. Но поменялось ли что-то в политике Путина?", - задается вопросом немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Французский президент не злопамятен, - пишет журналистка Надя Пантель. - Когда в 2017 году он хотел стать президентом, его российский коллега Владимир Путин многое пустил в ход, задействовав, в том числе, и нескольких хакеров, чтобы воспрепятствовать победе 39-летнего политика. Однако это не вызвало к нему неприязни. Наоборот, Макрон превратился в самого активного заступника Путина в Европе".

"Это связано с политикой "сделок", которую Европа уже привыкла видеть со стороны Дональда Трампа и которую также ценит Макрон. Французские сделки выглядят более элегантными и менее бесцеремонными в сравнении с американскими, однако и те, и другие происходят из того обстоятельства, что и Макрон, и Трамп считают себя ловкими менеджерами своих стран".

Своему стилю управления страной Макрон научился в открытой экономике, а не в политике, отмечает издание. "Оставаться гибким и действовать эффективно - этими основными принципами Макрон описывает свою политику, и в соответствии с этими принципами он принимает свои решения", - говорится в статье.

"Он хочет сделать Евросоюз независимой военной державой и тем самым заполнить брешь, возникающую из-за ухода Америки. Ему представляется, что осуществить это легче, сотрудничая с Россией. В логике Макрона и в его риторике такой подход заслуживает определения "эффективный".

"Остается вопрос гибкости. (...) Менее года назад Макрон называл премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "главным противником ЕС". Вероятно, это так же польстило венграм, как и тот факт, что теперь Макрон заявляет, что Орбан играет "ключевую интеллектуальную и политическую роль". Вместе с ним Макрон хочет убедить поляков построить доверие к Путину".

Тем не менее, "пока у российского наступления Макрона нет ощутимых результатов". То, что в декабре в Париже пройдет встреча в "нормандском формате" по решению конфликта на востоке Украины, "звучит обнадеживающе, но одновременно отсутствуют конкретные свидетельства того, что в позиции Путина относительно Украины что-то изменилось", указывает издание.

"Когда прошлым летом Макрон сидел с Путиным на террасе своей летней резиденции у Средиземного моря, одна журналистка спросила, как Макрон намерен поддержать россиян, которым Путин все больше урезает основные права. Макрон отреагировал на вопрос продолжительным экскурсом в историю российско-французской дружбы во времена Екатерины II. Только в сегодняшней мировой ситуации речь идет не о том, чтобы умалять историческое величие России. Людям в России и на Украине не нужен французский президент, защищающий их философов и писателей. Им нужен тот, кто вступается за их свободу", - пишет Süddeutsche Zeitung.