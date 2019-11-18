Полезный самообман

"Позитивное мышление благоприятно влияет на здоровье. Это касается и еды: тот, кто думает, что потребляет много калорий, чувствует себя сытым", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Поднять матрас, заправить кровать, проверить каждый угол в ванной: для того, чтобы привести в порядок гостиничный номер, горничным приходится изрядно потрудиться. Однако, несмотря на то, что таким образом они легко выполняют рекомендации медиков по регулярной двигательной активности, многие из них считают себя недостаточно активными".

"Но когда психологи Гарвардского университета в целях эксперимента сообщили им, что их работа положительно сказывается на здоровье, мнение некоторых горничных поменялось. Теперь они чувствовали себя лучше в сравнении с другими коллегами, теряли в весе, а их кровяное давление нормализовалось", - передает издание. "Соответствующее самовосприятие положительно влияет на здоровье", - к такому выводу пришли психологи.

"После того, как одна из гарвардских исследовательниц перешла в Йельский университет, она также показала, как можно легко ввести в заблуждение человека и его гормоны. В эксперименте добровольцам предложили выпить молочный коктейль, в котором содержалось 380 калорий. Половине участников сообщили, что в коктейле содержится 620 калорий, в то время как другой половине участников сказали, что это диетический напиток, в котором содержится только 140 калорий. Добровольцы, выпившие якобы высококалорийный коктейль, чувствовали себя не только менее голодными - также и ответственный за чувство голода гормон грелин показал значительно более высокий уровень насыщения", - говорится в статье.

Такую форму самовосприятия исследователи называют "субъективной идеологией". По их мнению, положительное мнение о собственных способностях помогает "расширить представления о собственной ограниченности". Исследователи подчеркивают, что речь идет не об обычных формулах мотивации, а о явных преимуществах для здоровья.

"Лишь недавно психологи из Стэнфордского университета показали, что оценка собственной физической активности значительно влияет на продолжительность жизни. Тот, кто считает свой уровень физической активности выше среднего, живет дольше, даже если это не соответствует действительному объему двигательной активности. Тот, кто считает себя, наоборот, менее активным в сравнении со сверстниками, повышает вероятность преждевременной смерти на поразительные 71%".

Таким образом, положительное самовосприятие - это скорее признак не самолюбия, а здоровья. "Мы должны всегда спрашивать, насколько активными и здоровыми люди считают сами себя, - призывают ученые. - Так мы можем целенаправленно распознать риски и заблаговременно оказать помощь", - передает Tages-Anzeiger.