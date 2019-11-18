Урановые отходы Urenco для Новоуральска

"Демонстранты протестуют против вывоза урановых отходов из Гронау. Российские активисты называют экспорт "аморальным и циничным", - сообщает немецкое издание Die Tageszeitung.

Антиядерное движение усиливает протесты против поставок в Россию ядерных отходов с единственного в Германии завода по обогащению урана в Гронау. Очередная поставка высокотоксичного и радиоактивного гексафторида урана, осуществляемая компанией Urenco, управляющей немецким заводом, была запланирована на понедельник. Активисты анонсировали проведение протестных акций вдоль маршрута следования поезда с радиоактивным грузом- в Мюнстере, Хамме и Энсхеде, говорится в статье.

Компания Urenco намерена поставить в Россию 6 тыс. тонн ядерных отходов. "Urenco не собирается безопасно утилизировать ядерные отходы в Германии - и вводит общественность в заблуждение", - считает председательница европейского подразделения организации "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" (IPPNW) Ангелика Клауссен.

"Громкая критика слышна и из России. Поставка ядерных отходов "аморальна и цинична", заявил на демонстрации перед заводом в Гронау, прошедшей в воскресенье, Владимир Сливяк из российской экологической организации "Экозащита". (...)По его словам, Urenco пытается "максимально дешево" утилизировать отходы от производства горючего. Конечный пункт поставок - завод российского концерна "Росатом" в Новоуральске, известный производством высокообогащенного урана для ядерного оружия. "Гексафторид урана - не вторсырье, а мусор, - заявил Сливяк. - Иначе зачем Urenco должна платить "Росатому", а не наоборот?".

"Росатом" не способен безопасно утилизировать гексафторид урана, раскритиковал в Гронау Рашид Алимов из российского подразделения "Гринпис". По его словам, ядерная промышленность уже накопила в стране более миллиона тонн материала. По данным "Росатома", его переработка в менее опасный оксид урана - при контакте с воздухом гексафторид урана превращается в высокотоксичную и смертельно опасную плавиковую кислоту - будет завершена не ранее 2080 года".

"Сильвия Коттинг-Уль, спикер фракции "зеленых" по вопросам ядерной политики в бундестаге, требует закрыть завод в Гронау. Также и депутат бундестага от партии "левых" Хубертус Цдебель говорит о "дешевой утилизации ядерных отходов". Из поставленного гексафторида урана пока, очевидно, не переработано ни грамма. "На данный момент, - говорится в запрошенном Цдебелем отчете министерства охраны окружающей среды ФРГ, - возврата материала пока не производилось", - передает Die Tageszeitung.