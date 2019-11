18 ноября 2019 г. Люси Фишер | The Times Бывший глава вооруженных сил Великобритании призывает к расследованию обвинений в пытках "Бывший глава вооруженных сил Великобритании и британские оппозиционные политики - среди тех, кто призывает к новому расследованию обвинений в пытках и убийствах детей, предположительно совершенных британскими военными за рубежом", - передает The Times. "Вчера Министерство обороны Великобритании заявило, что военная полиция и Военная прокуратура пересматривают прозвучавшие обвинения, но пока решили не возобновлять уголовные дела. Между тем, на правительство оказывается все большее давление с требованием объявить о начале независимого расследования под руководством судьи после того, как 11 британских военных следователей заявили, что они нашли достоверные доказательства военных преступлений, совершенных британскими военных в Афганистане и Ираке. Согласно совместному расследованию, проведенному The Sunday Times и Panorama (BBC One), были найдены доказательства убийств, совершенных солдатом SAS (Специальной авиадесантной службы), смертей в заключении, избиений, пыток и унизительных сексуальных надругательств над заключенными со стороны бойцов боевого подразделения Black Watch", - говорится в статье. "(...) Насколько известно, обвинения поступили от Iraq Historic Allegations Team (IHAT), которая расследовала предполагаемые военные преступления британских войск во время оккупации Ирака, и группы Operation Northmoor, которая расследовала предполагаемые военные преступления в Афганистане", - сообщается в статье. "Британское правительство закрыло IHAT и Operation Northmoor после того, как Фил Шайнер, адвокат, который довел до сведения IHAT более тысячи дел, был отстранен от должности в связи с утверждениями о том, что посредникам в Ираке платили за поиск клиентов, - передает газета. - Бывшие следователи заявили, что это было использовано в качестве предлога для того, чтобы закрыть уголовные расследования. Судебных преследований по делам, расследуемым IHAT или Operation Northmoor, не проводилось". "Генерал сэр Майк Джексон, бывший глава армии, выступил в поддержку расследования. "Эти обвинения являются серьезными и очевидно, что они должны быть расследованы", - заявил он, добавив, что эти утверждения не должны подрывать хорошей репутации большей части британских вооруженных сил". "Ниа Гриффит, теневой министр обороны, призвала сэра Майкла Фэллона, консервативного министра обороны, который закрыл IHAT, и других нынешних и бывших переднескамеечников (руководящих членов обеих парламентских партий Великобритании - Прим. ред.), связанных с этой организацией и с Operation Northmoor, быть прозрачным в отношении того, что они знали в то время, когда появились обвинения в преступлениях. "Министры правительства должны срочно подтвердить, что конкретно они знали об этих утверждениях, и было ли оказано какое-либо давление на власти, чтобы они не продолжали преследование", - указала она. (...) Преcc-секретарь британского Министерства обороны заявил, что "утверждения о том, что Министерство обороны вмешивалось в расследования или решения о судебном преследовании, связанные с поведением британских вооруженных сил, не соответствуют действительности". (...) Источник: The Times