18 ноября 2019 г. Кэролайн Уилер, Ричард Кербай и Том Харпер | The Times Доклад о деятельности России в Великобритании: что стало известно "Российское вмешательство могло повлиять на референдум по "Брекзиту", но его воздействие "невозможно измерить", утверждается в парламентском докладе, блокируемом Даунинг-стрит 10", - передает The Times, отмечая, что доклад о незаконной российской деятельности в Великобритании, составленный межпартийным Комитетом по разведке и безопасности, не смог ответить на вопрос, повлияла ли эта деятельность на результаты голосования в 2016 году. "Теневой министр иностранных дел Эмили Торнберри заявила, что эта информация вызвала "серьезные вопросы" о наличии гарантий безопасности на всеобщих выборах, которые пройдут в следующем месяце", - сообщается в статье. "Если то, что наши службы безопасности не смогли прийти к заключению относительно степени или влияния российского вмешательства в выборы 2016 года, правда, тогда возникают серьезные вопросы, требующие серьезных ответов, - заявила Торнберри. - Таким образом, Борис Джонсон должен устранить недоразумения, беспокойства и домыслы, связанные с докладом Комитета по разведке и безопасности, полностью обнародовав текст доклада при первой же возможности. Если нет, то люди обоснованно зададутся вопросом: что он пытается утаить от британской общественности и почему?" "(...) В докладе приводятся статьи против ЕС, которые распространяли такие поддерживаемые Кремлем СМИ, как RT и Sputnik, в преддверии проведения кампании референдума. Как показал анализ социальных сетей, который был представлен Комитету цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании в прошлом году, публикуемые российскими сайтами статьи имели в четыре раза больше влияния в социальных сетях до голосования по "Брекзиту", чем официальные кампании в поддержку выхода из ЕС, - подчеркивается в материале. - Более 260 статей, опубликованных RT и Sputnik за 6 месяцев до референдума, так активно перепубликовывались в Twitter, что их, возможно, просмотрели 134 млн раз (...)". "Отказ правительства обнародовать доклад нанес большой ущерб британскому разведывательному сообществу, потому что он подразумевает, что мы хотим скрыть что-то значительное", - заявили сотрудники разведки, которые или видели документ, или были посвящены в его детали. Источник: The Times