18 ноября 2019 г. Гай Тейлор | The Washington Times Глава сферы безопасности Ливии предупреждает о росте вовлеченности России в гражданскую войну "Роль России в содействии президенту Башару Асаду в обеспечении победы в гражданской войне в Сирии подтолкнула Москву к расширению ее деятельности в Ливии с целью вытеснения американского и западного влияния, предупредил в интервью высокопоставленный чиновник сферы безопасности правительства Триполи, поддерживаемого ООН", - сообщает The Washington Times. "Русские преуспели в Сирии, поэтому они думают, что добьются успеха и в Ливии", - заявил The Washington Times министр внутренних дел Фатхи Башага. (...)". Без более жесткого давления США на региональные силы, поддерживающие расколотые ливийские группировки, заявил Башага, Москва будет использовать ситуацию и расширять свое присутствие в Средиземноморье за пределы своей единственной военно-морской базы в сирийском порту Тартус, говорится в статье. (...) В войне в Ливии Катар и Турция поддерживают силы, лояльные Правительству национального согласия (ПНС), в то время как Египет, Объединенные Арабские Эмираты и, по крайней мере, время от времени администрация Трампа поддерживают анти-джихадистского лидера повстанцев Халифу Хафтара, напоминает газета, и российские наемники, как представляется, сейчас тоже поддерживают Хафтара. "(...) Белый дом стремился избегать вовлечения в борьбу, хотя весной этого года сам президент Трамп неожиданно позвонил Хафтару, похвалив его как силу в борьбе против экстремистских формирований в Ливии. Некоторые в Вашингтоне также относятся к ПНС с подозрением на фоне утверждений о том, что оно, несмотря на поддержку ООН, слишком мягко относится к исламистам (...). "Но сейчас есть признаки того, что администрация Трампа отходит от Хафтара (...) и более тесно сотрудничает с ПНС. Также есть признаки растущей обеспокоенности чиновников США действиями России в Ливии", - пишет The Washingon Times, напоминая, что в пятницу после переговоров с чиновниками ПНС Госдепартамент выступил с заявлением, "подчеркивая поддержку суверенитета и территориальной целостности Ливии перед лицом попыток России использовать конфликт против воли ливийского народа". "(...) В интервью изданию Башага заявил, что в Ливии Москва предпринимает "те же шаги", что и первоначально в Сирии несколько лет назад, развертывая наемников из связанной с Кремлем российской фирмы, известной как группа Вагнера, чтобы закрепиться в стране - без необходимости вводить официальные российские силы, - указывает издание. - В то время как Россия официально отрицает присутствие сил группы Вагнера в Ливии, источники в Москве и западные дипломаты сообщили агентству Bloomberg, что с сентября сотни наемников были отправлены на ливийские линии фронта - и что они работают на фирму по безопасности, возглавляемую Евгением Пригожиным, помощником президента России Владимира Путина". "В настоящий момент российские наемники из "Вагнера" присутствуют на нескольких авиабазах в Ливии", - сообщил Башага в интервью. Их очевидная миссия состоит в том, чтобы привести к власти элементы бывшего режима Каддафи, "потому что они знают, что в случае диктатуры в Ливии у них будут с ней хорошие отношения". "В долгосрочной перспективе, по его словам, существует обеспокоенность, что расширяющаяся деятельность российских наемников подорвет попытки других иностранных держав повлиять на ситуацию, и что "даже Хафтар уступит свой контроль русским", - отмечается в публикации. "Для россиян Ливия очень важна геополитически, потому что Ливия обладает большими запасами нефти и газа, у нас очень большая береговая линия, недалеко от Европы, напротив баз НАТО в Европе, и Ливия является воротами в Африку, - заявил Башага. - В дальнейшем русские хотят усилить свое влияние в Африке". (...) Министр заявил, что США и Турция, которая поддерживает правительство в Триполи, могут найти общую причину для ограничения российского влияния в Ливии. (...) Также он выразил надежду на то, что и Египет "изменит свою позицию в отношении ПНС, чтобы противостоять россиянам", говорится в статье. "(...) Присутствие России в Ливии не будет служить интересам Египта или кого-либо еще", - подчеркнул он. Источник: The Washington Times