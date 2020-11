18 ноября 2020 г. Генри Фой | Financial Times Россия сталкивается с миротворческим испытанием в Нагорном Карабахе "Российским солдатам не привыкать патрулировать передовые линии в замороженных конфликтах по соседству с их страной. Но почти 2 тыс. военнослужащих, дислоцированных на оспариваемой кавказской территории Нагорного Карабаха в этом месяце, оказываются в непривычной роли: беспристрастных миротворцев", - пишет Financial Times. "В отличие от военного присутствия России на востоке Украины, на грузинских территориях Южной Осетии и Абхазии и в сепаратистском регионе Молдавии - Приднестровье, военные не будут защищать земли, удерживаемые промосковскими сепаратистами. Вместо этого в рамках соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве Москвы с целью положить конец шестинедельной войне между Азербайджаном и Арменией, солдаты должны охранять жестоко расколотое тридцатилетнее поле битвы, проводя в жизнь обширные успехи Азербайджана и одновременно защищая осажденный и разрушенный армянский анклав", - говорится в статье. "Любая миротворческая миссия, развернутая в месте, которое совсем недавно было зоной боевых действий, чревата риском... миротворцы должны быть способны не только на военные, но и на дипломатические действия, - говорит Максим Сучков, старший научный сотрудник Московского государственного института международных отношений. - Более активная роль России в конфликте означает большую ответственность. Перемирие висит на нескольких ниточках, практически все из которых созданы Москвой". (...) " Россия имеет пакт о взаимной обороне с Арменией, но стремилась поддерживать тесные связи с обеими странами во время боевых действий. Но переход от посредничества за столом дипломатических переговоров к созданию наблюдательных пунктов на линии фронта, вероятно, осложнит роль Москвы как регионального гегемона в то время, как она стремится уравновесить интересы обоих бывших советских республик", - подчеркивается в статье. "Российское миротворчество теперь станет весомым пунктом двусторонней повестки дня как с Арменией, так и с Азербайджаном. Продление или непродление мандата для его продолжения станет источником для того, чтобы торговаться, и рычагом воздействия на гораздо более широкие вопросы , - указывает Лоуренс Броерс, директор кавказской программы миротворческой организации Conciliation Resources. - Однако управлять этим влиянием таким образом, чтобы не выглядеть как бывшая имперская держава, будет непросто". "Минобороны России заявило в понедельник, что войска при поддержке 90 бронетранспортеров и сотен других транспортных средств полностью развернулись вдоль линии фронта и создали семь наблюдательных постов вдоль так называемого Лачинского коридора, горного перевала, соединяющего Нагорный Карабах и Армению и остающегося открытым в соответствии с условиями прекращения огня. Одним из первых признаков проблем с реализацией сделки стало то, что крайний срок передачи контроля над Кельбаджарским районом от Армении к Азербайджану в воскресенье был отложен на 10 дней из-за массового исхода гражданского населения и вопросов о судьбе тысячелетнего монастыря Дадиванка, расположенного в регионе". "Имеются некоторые реальные логистические проблемы с эвакуацией гражданского населения - есть только одна крупная дорога из Кельбаджара в Армению, которая может выдержать большие группы людей", - говорит Альп Кокер, аналитик GPW, группы по оценке политических рисков. "Обоснованно, что по этим практическим причинам потребовалось дополнительное время, но это также возможность сгладить некоторые детали соглашения (которое довольно расплывчато сформулировано), продолжая при этом закулисные переговоры по другим вопросам, таким как участие Турции в мирном процессе", - добавил он. "Россия также должна противостоять растущему влиянию Турции, чье одобрение Баку и поддержка на поле боя сыграли решающую роль в его военном успехе и сделали ее ключевым игроком в регионе, который Москва считает своим задним двором. Азербайджан неоднократно призывал турецких солдат также выступать в качестве миротворцев, но Кремль заявляет, что они по условиям прекращения огня для них нет роли Несмотря на это, парламент Турции во вторник разрешил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану направить войска в Азербайджан для службы вместе с российскими военными чиновниками в центре наблюдения за прекращением огня (...)". "Азербайджан может не доверять России и не верить в ее беспристрастность, - говорит Кокер. - Президент Алиев всегда продвигал отношения Азербайджана с Турцией, и в соответствии с нынешним соглашением, вероятно, он захочет иметь сильное военное присутствие Турции, чтобы уравновесить Россию". "Но в отсутствие плана окончательного решения территориального спора, который уходит в прошлое на поколения, Россия, скорее всего, окажется в незавидном положении, когда она будет вынуждена искать компромиссные решения, которые не устраивают ни одну из сторон. Прекращение огня "решает вопросы безопасности и транзита в отсутствие более широкого политического урегулирования, способного трансформировать армяно-азербайджанские отношения, говорит Броерс. "Без этого армяне и азербайджанцы не смогут жить в непосредственной близости друг от друга, не воспринимая друг друга как угрозу". "Настоящая безопасность обеспечивается политическими изменениями, а не миротворцами, - добавил он. - Это пока далеко". 