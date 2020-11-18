Законопроект о борьбе с радикальным исламом и "сепаратизмом" доработан и направлен в Национальное собрание и Сенат Франции

"(...) Правительство Франции доработало свой законопроект о борьбе с радикальным исламом и "сепаратизмом", дополнив его положениями о борьбе с ненавистью в интернете, объявленными Эммануэлем Макроном после убийства учителя Самюэля Пати, которое недавно потрясло страну", - пишет Le Monde.

"Законопроект, о котором стало известно агентству AFP во вторник, 17 ноября, не включает термин "сепаратизм", использованный главой государства во время его выступления 2 октября в Мюро (департамент Ивелин), где он призвал "атаковать исламистский сепаратизм". Нет там также слова "секуляризм". Он сдержанно называется "Законопроект о поддержке республиканских принципов", - говорится в статье.

"В перекрестном интервью газете Le Figaro, размещенном в интернете во вторник вечером, министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти и министр внутренних дел Жеральд Дарманен совместно отстаивали законопроект, который Совет министров должен рассмотреть 9 декабря. Во вторник он был направлен председателям Национального собрания и Сената, уточнил Дарманен".

"По желанию главы государства, законопроект признает в качестве преступления разжигание ненависти в интернете и предусматривает конкретные меры наказания за давление на государственных должностных лиц или депутатов. Перед убийством 16 октября молодым человеком чеченского происхождения Самюэль Пати подвергался преследованиям в интернете за то, что показывал карикатуры на пророка Мухаммеда во время урока по свободе слова", - пишет Le Monde.

"Дюпон-Моретти в Le Figaro приветствовал "два важных изменения в уголовном кодексе". Среди них учреждение "нового преступления, заключающегося в создании угрозы для жизни других людей путем распространения информации, касающейся частной, семейной или профессиональной жизни человека, позволяющей установить его личность или определить его местоположение", - сообщил министр юстиции на радиостанции RTL. Максимальное наказание за такое преступление составляет три года тюремного заключения и штраф в размере 45 тыс. евро. (...) Министр юстиции также подтвердил создание "при парижской прокуратуре специального подразделения по борьбе с ненавистью в интернете", - говорится в статье.

"(...) В другом своем аспекте законопроект призван "гарантировать прозрачность условий отправления культа" путем изменения закона 1905 года об отделении церкви от государства в вопросе о финансировании культурных объединений. Так, для достижения большей прозрачности иностранные пожертвования, превышающие 10 тыс. евро, подлежат обязательному декларированию. Планируется также принятие так называемого положения об "антипутче", чтобы предотвратить захват мечети экстремистами", - указывает издание.

"(...) Другая составная часть законопроекта касается образования. Она направлена на борьбу с нелегальными школами и прекращает обучение на дому для всех детей в возрасте от 3 лет, за исключением "очень ограниченных причин, связанных с положением ребенка или его семьи", - говорится в публикации.

"(...) Кроме того, каждому ребенку школьного возраста будет присвоен национальный идентификационный код, позволяющий учебным властям гарантировать то, что ни один ребенок не будет лишен своего права на образование", - говорится далее.

"Я заметил, что в некоторых кварталах маленьких мальчиков больше, чем девочек, хотя по статистике известно, что девочек рождается больше", - объяснил Le Figaro Жеральд Дарманен. "Это возмутительно - не видеть этих маленьких "девочек-призраков" республики ни в светской школе, ни тем более в школах по контракту и без контракта", - добавил он, заверив, что хочет "спасти этих детей из лап исламистов".

"Законопроект также усиливает полномочия префектов, которые смогут выступать против выплаты государственных субсидий тем объединениям, которые "не соблюдают ценности республики", - уточняет Дарманен. Наконец, другие положения законопроекта направлены на укрепление гендерного равенства", - резюмирует Le Monde.