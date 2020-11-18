"Армения поверила в миф о христианской России"

"Помимо явного военного дисбаланса с Азербайджаном, Ереван, как и некоторые геополитики, ошибочно считал, что Москва остается последним оплотом Запада в противостоянии с исламом. На самом же деле, речь шла о непонимании ее желания вернуть себе ее заповедное поле деятельности", - пишет Оливье Руа, французский политолог и исламовед, профессор Европейского университетского института во Флоренции, на страницах Le Monde.

"Как можно было так легко разгромить Армению в конфликте в Нагорном Карабахе? Конечно, нам известны технические причины. В момент распада СССР Армения, которая имела долгую военную историю в рамках царской, а затем советской армии, обладала преимуществом в плане военных возможностей по сравнению с Азербайджаном с его недавней историей и отсутствием военных традиций: в 1994 году она сумела вернуть Нагорный Карабах и захватить обширные азербайджанские территории. Однако это опережение исчезло с приходом к власти в Баку Ильхама Алиева в 2003 году: военный бюджет Азербайджана достиг уровня, который в 7 раз больше, чем у Армении, азербайджанское население в 3 раза больше и намного моложе после спада армянской демографии в 1990-х годах", - говорится в статье.

"(...) Но только этим всего не объяснить. Уже 15 лет известно, что Азербайджан перевооружается, чтобы вернуть себе то, что он считает своей территорией. Президент Ильхам Алиев, стремящийся дистанцироваться от своего отца, Гейдара Алиева, президента поражения, сделал это своим личным делом и обеспечил себя средствами. В азербайджанском наступлении не было никакого эффекта неожиданности: напряженность на линии прекращения огня нарастала в течение двух лет, а русские, имеющие крепкие позиции в обеих странах, были хорошо осведомлены. Поэтому удивительно то, что этого не ожидала армянская сторона ", - указывает эксперт.

"(...) Важную роль, безусловно, сыграл еще один фактор: Армения рассчитывала на непоколебимую поддержку России против "турецкой" и мусульманской угрозы. Короче говоря, она поверила в слова об образе христианской России, являющейся последним оплотом Запада на великой линии разлома, отделяющей его от ислама, где Армения может оказаться в авангарде. В этой роли Россия способна была бы отговорить Баку от наступления", - отмечает политолог.

"(...) Образ "христианской" России в течение 20 лет будоражил западных геополитиков, часто близких к крайне правым, которые любят связывать проблему миграции с геостратегией: ислам угрожает Западу как изнутри, так и снаружи, и его последним защитником станет Россия", - рассуждает автор статьи.

"(...) Все это не способствует пониманию российского видения, которое основывается, прежде всего, на реальной политике баланса сил и на специфически русской и отнюдь не "западной" (и тем более не христианской) концепции геостратегии", - считает Руа.

"Россия хочет вернуть себе свое заповедное поле деятельности. Мусульмане -это не препятствие, а одна из карт, которую она уже разыграла для того, чтобы унизить Грузию (поддержка абхазов и аджарцев). Играя в ислам, она вернула себе контроль над Чечней. Пожалуй, Чечня - единственная территория Совета Европы, где действует шариат с благословения, если можно так выразиться, царя всея России. Что, конечно, не мешает радиостанциям Москвы по всему миру насмехаться над исламизацией французских пригородов, несмотря на то, что чеченский диктатор проявляет понимание по отношению к своему молодому соотечественнику, убившему Самюэля Пати", - говорится в публикации.

"(...) Турция, как наследница Османской империи, больше не является исконным врагом России, и, хотя Эрдоган играет роль халифа, его политика куда менее османская, чем он сам. На трех фронтах (Сирия, Ливия, Азербайджан) турецкие войска и их союзники сосуществуют с российскими войсками и их союзниками, и вы никогда не знаете, на чьей стороне выступают и те, и другие. Потери и убытки, которые они иногда причиняют друг другу, рассматриваются как несчастные случаи или просто как послание, которое одна сторона отправляет другой. Важное значение отводится лишь прагматизму и даже изрядной дозе цинизма. Если нам захочется поговорить о стратегии, то, возможно, нам следует вернуться к менее культуралистскому и более рациональному представлению о конфликтах. Русский цинизм может нам в этом помочь, либо он просто заставит нас это сделать", - резюмирует Оливье Руа.