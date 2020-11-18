Безопасность без Америки? Крамп-Карренбауэр отвергает мечты Макрона об автономии

"Нуждается ли Евросоюз в защите со стороны американцев или же ему следует стремиться к "стратегической автономии"? В этом вопросе между Берлином и Парижем уже давно царят разногласия. Теперь же, незадолго до передачи эстафеты в Белом доме, они на удивление резким образом стали публичными, - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung. - Обмен ударами начался в понедельник с атаки французского президента на министра обороны Германии. Так как незадолго до выборов в США Аннегрет Крамп-Кареннбауэр написала в статье для онлайн-издания Politico, что Европа и в будущем будет зависеть от военной помощи сверхдержавы, Эммануэль Макрон обвинил ее в интервью в "неверной интерпретации истории". Одновременно он заявил, что канцлер, "к счастью", придерживается другой линии. Иными словами, Ангела Меркель и он поняли мир, а министру лучше помолчать. Крамп-Карренбауэр не собирается этого делать".

"Важнейшим союзником в политике безопасности и в военной политике были и остаются Соединенные Штаты Америки", - заявила 58-летняя министр во вторник, выступая перед студентами Гамбургского военного университета. (...) По ее словам, без возможностей Америки в сфере ядерных и обычных вооружений Германия и Европа не смогут себя защитить. Это, считает Крамп-Карренбауэр, "здравые факты". Она не сказала, но, очевидно, имела в виду: тот, кто утверждает нечто иное, является мечтателем", - говорится в статье.

"Чтобы подтвердить свою позицию, Крамп-Карренбауэр привела целый ряд цифр, - передает издание. - Например, она процитировала оценку авторитетного Королевского Объединенного института оборонных исследований в Великобритании, согласно которой 75% возможностей НАТО приходятся на долю США. В случае с защитой от баллистических ракет доля США составляет и вовсе почти 100%".

Будет ли Берлин придерживаться проамериканского курса, зависит также и от выборов в бундестаг в следующем году. "Так, если сформируется союз из партий СДПГ, "зеленых" и Левой партии, то может произойти смена курса: отклонение от Америки и поворот к "новым путям в политике в отношении России", за которые уже несколько лет выступает глава фракции социал-демократов в бундестаге Рольф Мюцених. (...) Французскому президенту это наверняка понравится", - отмечает издание.

"В заключение своего выступления Крамп-Карренбауэр процитировала бывшего канцлера Гельмута Шмидта, именем которого назван Гамбургский военный университет: "Я придерживаюсь мнения, что проблемы мира и человечества не решить без идеализма. Вместе с тем я считаю, что одновременно следует быть реалистами и прагматиками". Если сравнить военные мощности ЕС, особенно после ухода ядерной державы Великобритании, с мощностями других крупных - не только в экономическом смысле - стран мира, то немецкая позиция в споре о "стратегической автономии" пока окажется более реалистичной и прагматичной, чем позиция Макрона", - заключает NZZ.