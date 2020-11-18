Неандартальцы жевали глазные яблоки и создавали загадочные культовые конструкции

"Новейшие исследования подтверждают, что неандерталец был нашим близким родственником и умел гораздо больше, чем предполагалось. Тем не менее остается еще много загадок", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Неизвестные срубили в пещере более 300 сталагмитов и сложили их на полу в большой и маленький круг. На сталагмитах остались следы огня и краски. Информации о том, что в этой пещере когда-либо жили люди, нет. Тогда зачем была нужна эта конструкция?".

"Когда несколько лет назад ученые определили возраст этого сооружения, они сильно удивились: этим кругам 174 тыс. лет. В то время на юго-западе Франции, где расположена пещера Брюникель, жили только неандертальцы. (...) Загадочная конструкция подтверждает то, что становилось все более ясным в последние годы: неандерталец не был примитивным получеловеком, он был нашим двоюродным братом на генеалогическом древе".

"То, что на данный момент известно о нем науке, впечатляюще резюмировала в своей книге "Родственники" английский археолог Ребекка Урэгг Сайкес".

"Сегодня исследователи едины в мнении, что неандертальцы каким-то образом разговаривали друг с другом. Они группами охотились на крупных, опасных диких животных, загоняя их в тесную яму и убивая копьями. Осуществить такую трудную миссию было возможно лишь согласованно", - говорится в статье.

"Большинство экспертов считают весьма вероятным, что неандертальцы знали, как разводить огонь. Новые исследования последних лет показали, какими умелыми ремесленниками они были. Например, они изготавливали инструменты для дубления кожи, похожие на те, что используются сегодня. (...) Находка, сделанная в Италии в прошлом году, показала, что неандертальцы использовали и природные клеящие вещества, смешивая пчелиный воск и смолу", - отмечает издание.

"Неизвестно, какой именно структурой обладал мозг неандертальцев. Однако появляется все больше доводов в пользу того, что они были способны к абстрактному мышлению. Об этом свидетельствует и пример сталагмитов в пещере Брюникель. (...) "Эта находка однозначно доказывает, что неандертальцы не уступали нам в планировании и конструировании каменных сооружений", - сказал английский эксперт Крис Стрингер".

"Сегодня многое свидетельствует и о том, что неандертальцы хоронили умерших. (...) В начале года археологи обнаружили в пещере Шанидар на севере Ирака скелет неандертальца возрастом 70 тыс. лет. Почва вокруг скелета отличалась от окружающей почвы, что является явным свидетельством того, что это было захоронение".

"Неандертальцам, - продолжает издание, - требовалось большое количество калорий, они были более мускулистыми и сильными, чем мы. По некоторым оценкам, ежедневно им требовалось около 5-6 тыс. калорий. Они охотились на крупных и мелких животных, также в зависимости от региона питались рыбой и морепродуктами, многочисленными растениями, орехами и плодами. Судя по следам разрезов на костях животных, их любимым перекусом, вероятно, были глазные яблоки".

"Обнаруженные скелеты также свидетельствуют о том, что неандертальцы заботились о больных. Так, на некоторых скелетах были обнаружены следы тяжелых ранений, которые подвергались лечению при жизни".

"Неандертальцы исчезли примерно 39 тыс. лет назад, однако часть их наследственного материала продолжает жить в нас, - отмечает издание. - Существует много теорий о том, почему неандертальцев больше не существует. (...) Согласно одному из предположений, Homo sapiens принес с собой болезни, к которым у неандертальца не было иммунитета".

"Как показали анализы ДНК, в генах европейцев содержится около 2% генетического материала неандертальцев. Наши предки и неандертальцы часто производили общее потомство. Они были достаточно похожими для того, чтобы это было возможным. "С сегодняшней точки зрения можно сказать, что они были похожи, как корова и як", - говорит Урэгг Сайкес".

"В последние годы многие ученые также занимались вопросом о том, как гены неандертальцев влияют на нас. И это влияние не всегда положительно: так, недавно одно исследование показало, что определенные генетические варианты иммунной системы, унаследованные от неандертальцев, повышают риск тяжелого течения Covid-19", - пишет Tages-Anzeiger.