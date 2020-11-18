Коррумпированные лаборатории и Photoshop: методы, скрывающиеся за поддельными тестами на коронавирус

"Черный рынок поддельных тестов процветает - в том числе и потому, что зачастую сложно вообще добиться проведения теста. Такими услугами часто пользуются легкомысленные туристы или мигранты, которым необходима справка для работы за границей", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Для своей поездки из Австрии в Мюнхен 17 украинцев в общем-то продумали всё, - повествует журналист Ян Клаут. - Когда в конце сентября на автобане их остановила полиция, у них были при себе подписанные трудовые договоры, распечатанные подтверждения бронирования отеля и даже отрицательные тесты на коронавирус. Вот только все документы оказались поддельными - включая тесты на коронавирус".

"Теперь им грозят обвинения в фальсификации документов и незаконном въезде в страну. (...) Но группа сравнительно легко отделалась. Так как полиция по всему миру регистрирует все больше фейковых тестов, грозят мощные штрафы: так, семи предполагаемым фальсификаторам, задержанным в аэропорту Парижа, грозит до 5 лет тюрьмы и денежный штраф в размере до 375 тыс. евро", - говорится в статье.

"Нелегальный нишевый бизнес с поддельными тестами сформировался по всему миру, - отмечает издание. - В отдельных странах юстиция жестко карает за такие преступления. (...) Ведь речь идет не о незначительных проступках, о чем свидетельствует случай одной румынки, которая приобрела на родине поддельный отрицательный тест на Covid-19, чтобы получить возможность работать сиделкой у 90-летнего австрийца. Через некоторое время у нее был обнаружен коронавирус, а через два дня тест оказался положительным и у мужчины, за которым она ухаживала, - для человека преклонного возраста это угроза для жизни".

"Возможно, для мигрантов, которым для работы за границей необходимо предъявить тест при въезде в страну, подделка документов имеет прагматичные и финансовые причины, но во многих странах просто невозможно пройти тест, не имея симптомов - хотя и в этом случае фальсификация тестов как минимум легкомысленна. Ведомства также регистрируют все больше попыток подделать тесты среди туристов".

"Поддельные тесты на коронавирус пока являются скорее нишей. Федеральная полиция, отвечая на запрос Die Welt, не смогла назвать цифры, демонстрирующие масштаб фальсификации в Германии. Однако это прибыльная сфера. Так, задержанные в аэропорту Парижа требовали за один тест до 300 евро. На телефонах предполагаемых фальсификаторов полиция обнаружила более 200 ненастоящих результатов тестов".

"Как минимум так же бесцеремонно и при этом значительно выгоднее можно самостоятельно подделать справку с результатом теста на коронавирус с помощью Photoshop. (...) Так, туристы, пожелавшие остаться анонимными, рассказали британским газетам об успехе своей фальсификации. По их словам, авиакомпании и пограничники приняли их тесты". Впрочем, отмечает издание, в Великобритании добиться проведения теста становится все более сложным.

"С большим размахом мошенничество с фейковыми тестами осуществляется в Бангладеш. Из-за тысяч поддельных результатов тестов был арестован владелец нескольких клиник. (...) По данным ведомств, его клиники выдали более 10 тыс. результатов тестов, и как минимум половина из них были поддельными".

"Экранизации достоин и предполагаемый обман итальянского футбольного клуба первой лиги "Лацио". Лаборатория фальсифицировала тесты для некоторых игроков, чтобы они смогли выступать в Лиге чемпионов - зная, что ранее их тесты были положительными", - пишет Die Welt.