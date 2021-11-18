Массовое вымирание 90% видов 250 млн лет назад было вызвано извержением вулкана, погрузившего Землю в вулканическую зиму

"Великое вымирание" 250 млн лет назад, которое привело к гибели 90% живых организмов, отчасти было вызвано извержением, спровоцировавшим глобальную вулканическую зиму. К такому выводу пришло исследование, проведенное Китайской академией наук, которая изучила современные богатые медью месторождения в провинции Сычуань на юге Китая. Аномалии в этих породах, которые были покрыты слоями вулканического пепла, заставляют предположить, что они были сформированы или подверглись воздействию богатых серой выбросов близлежащих вулканов", - сообщает Daily Mail.

"При попадании в атмосферу аэрозоли серы отражают поступающий солнечный свет обратно в космос и изменяют облака, что приводит к быстрому охлаждающему эффекту. Исследователи полагают, что вулканическая активность в Китае могла временно снизить средние глобальные температуры примерно на 4 C (7,2 F). Команда предполагает, что вулканическая активность с большими выбросами серы, возможно, является ранее неизвестным фактором стресса в процессе движения к вымиранию в конце Пермского периода 250 млн лет назад, которое способствовало исчезновению видов в ходе этого разрушительного события. Его обычно связывали с иной вулканической активностью - в частности, с извержением платобазальтовых образований, составляющих огромные Сибирские траппы в России. (...) Считается, что эти извержения вызвали значительный экологический стресс, включая серьезное глобальное потепление в результате выброса углекислого газа и снижения содержания кислорода в океанах, что привело к удушению морской жизни". (...)

"Однако результаты нового исследования предполагают, что периоду потепления, вызванного извержениями вулканов, мог предшествовать совершенно противоположный фактор стресса - вулканическая зима. "Атмосферные аэрозоли серной кислоты, образовавшиеся в результате извержений [в Китае], могли быть причиной быстрого глобального похолодания на несколько градусов в преддверии сильного потепления, наблюдаемого в интервале массового вымирания в конце Пермского периода", - указал д-р Майкд Рампино из Университета Нью-Йорка, автор исследования и геолог.

"Крупномасштабные извержения в районе Южно-Китайского блока, синхронные с массовым вымиранием в конце Пермского периода, подтверждают, что большая магматическая Сибирская трапповая провинция, возможно, не была единственным триггером", - указали исследователи в своей статье.

(...) Полные результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances.