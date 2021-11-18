Россия не собирается атаковать Украину

"В последние несколько недель в западной прессе участились разговоры о российских военных шагах в ее южном регионе. (...) Запад настолько встревожен, что госсекретарь США Энтони Блинкен 10 ноября предупредил Россию против какого бы то ни было возобновления агрессии против Украины. Но действительно ли Россия собирается атаковать Украину? Ответ, основанный на эмпирических данных, звучит как решительное "нет". Эти шаги могут вызывать беспокойство, особенно с учетом истории России на Украине - но они не предвещают войны", - пишет на страницах Foreign Policy Джефф Хоун, докторант факультета международной истории Лондонской школы экономики и политических наук.

"Во-первых, Россия не предприняла никаких попыток скрыть передвижение своих сил как во время транзита, так и по их прибытии. На коммерческих спутниковых снимках показаны воинские части, расположенные на транспортных стоянках и в лагерях без какого-либо камуфляжа или маскировки. Настоящее наступление потребовало бы гораздо большей осторожности, и у него были бы другие предупреждающие знаки, такие как усиленные развернутые системы противовоздушной обороны и активация резервных подразделений", - утверждает автор. (...)

(...) "Тем не менее, новое вторжение на Украину или даже резкая эскалация боевых действий со стороны сил, поддерживаемых Россией - это глупая перспектива по нескольким причинам, - считает автор. - Украинская армия на данный момент опытная, модернизированная и высоко мотивированная. Она не была бы легким противником - и любая война, помимо того, что она была бы чрезвычайно дорогостоящей с точки зрения войск и материалов, имела бы высокий шанс вовлечь другие стороны, и у нее был бы ужасающий шанс стать ядерной. Даже если бы России все-таки удалось оккупировать Украину, что она от этого получила бы? Оккупация дорога, опасна и часто бесплодна, как США обнаружили в Ираке и Афганистане".

"Текущая оккупация Россией Южной Осетии, Абхазии и Крыма обходится дорого, но она жизнеспособна, потому что там есть элемент местного населения, который приветствует Россию. Это приятие - побочный продукт сложного культурного наследия постсоветских государств. Такой динамики нет на Западной Украине, которая совершенно ясно просигнализировала о своем предпочтении Запада", - пишет он.

"Тогда возобновление войны против Украины было бы только в ущерб России и потребовало бы больших объемов ресурсов, которые Россия не может себе позволить потратить. Это навсегда оттолкнуло бы Россию от Европы и сделало бы любые шаги по ослаблению санкций - перспектива, которая может постепенно становиться все более реальной - политически невозможной. России абсолютно нечего выигрывать от вторжения на Украину, но терять ей есть что", - говорится в статье.

"Конечно, у России есть недавняя история вторжений на территорию своих соседей, от Грузии в 2008 году до боевых действий на Украине в 2014 году. Но хотя эти вторжения произошли, они произошли не внезапно и не были простым реваншизмом или экспансионизмом ради него самого", - пишет Хоун, указывая, что "в 2008 году тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили в значительной степени неверно оценил объем поддержки, которую он получит от Запада, и резко обострил давний конфликт с сепаратистскими регионами Грузии - Южной Осетией и Абхазией. Россия, у которой уже были размещены там миротворцы, отбросила и выгнала Грузию из спорных регионов и захватила несколько стратегических городов за их пределами. Но российские войска не двигались на Тбилиси и не пытались оккупировать всю Грузию, страну, намного меньшую по площади и населению, чем Украина. (...) Захват Крыма в 2014 году (...) с точки зрения России был попытка обезопасить жизненно важный стратегический актив от непримиримого прозападного режима, который вскоре придет к власти в Киеве, где, по мнению Москвы, Вашингтон вынашивал собственные заговоры".

"Это был серьезный просчет, поскольку он вызвал глобальную негативную реакцию и превратил Россию в государство-изгой. (...) В сепаратистских регионах Украины на Донбассе произошли столкновения между российскими и украинскими войсками, но снова они были отмечены относительной стратегической сдержанностью. Россия без колебаний использовала такие факторы повышения боевой эффективности, как артиллерийские подразделения, ведущие огонь с ее собственной территории, и предполагаемые добровольческие подразделения, дислоцированные через границу, но конфликт в Донбассе в основном был направлен на стабилизацию линии фронта, а не на перерастание в полномасштабное наступление на Киев. Как и в случае с развертыванием в Грузии, Россия старалась не переусердствовать, а Украина старалась не спровоцировать инцидент, воздерживаясь от нападений на объекты на территории России".

"Не изменилось ничего, что могло бы сделать открытое вторжение на Украину более заманчивым. (...) Россия агрессивна в том, что она называет своим "ближним зарубежьем" - по сути, в прежних советских государствах - но по-прежнему действует сдержанно, делая то, что Москва считает просчитанными шагами, чтобы сохранить свой собственный регион влияния. Ничто из этого не означает, что ее действия морально оправданы или обоснованны в в соответствии с международным правом", - подчеркивается в статье. (...)

"Россия действительно может когда-нибудь столкнуться с условиями, при которых вторжение на Украину будет ей выгодно (...). Но сегодня, если бы Россия напала на Украину, ей было бы много чего терять, практически без какой-либо выгоды. Новое вторжение крайне маловероятно. Гораздо более вероятна эскалация столкновений вдоль линии прекращения огня в Донбассе с целью побудить к дальнейшим переговорам. Однако безрассудное поведение западной прессы и некоторых правительств - от панических заголовков в Bloomberg, предупреждающих о полномасштабном вторжении, до различных заявлений, в которых даются обещания защищать территориальный суверенитет Украины - только усилило напряженность в и без того напряженном регионе. Война никогда не бывает неизбежной, но, если действовать так, как будто она неизбежна, она гораздо более вероятна - и не менее разрушительна", - заключает автор публикации.