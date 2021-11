18 ноября 2021 г. Александр Габуев | Financial Times Российские энергетические сделки с Китаем могут обернуться против Кремля "Одновременный энергетический кризис в Европе и Китае - на двух крупнейших рынках для российских углеводородов - дал Москве возможность заключить новую выгодную газовую сделку с Пекином. Эта договоренность позволит России продавать в Китай газ с тех же месторождений, которые обеспечивают ее европейских потребителей. Это создает проблему для энергетической безопасности ЕС. Однако со временем растущая зависимость от китайского рынка создаст проблемы и для Кремля, если он хочет избежать односторонней зависимости от Пекина", - пишет на страницах Financial Times Александр Габуев, руководитель программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Московского Центра Карнеги. (...) "Москва знает, что в долгосрочной перспективе в столицах ЕС будут предприняты согласованные усилия по ограничению влияния "Газпрома", государственной российской энергетической группы, в Европе. Таким образом, чтобы сохранить газовый рычаг России в Европе и извлечь выгоду из огромных запасов газа страны, пока они могут быть монетизированы, президент Владимир Путин смотрит в сторону Пекина, - отмечает он. - "Газпром" объявил, что завершает работу над соглашением по газопроводу из Сибири в Китай. Проект "Сила Сибири-2", скорее всего, будет подписан в начале следующего года. Кремль знает, что ему нужно воспользоваться возможностью, предоставляемой нынешним энергетическим кризисом в Китае. Пекин рассматривает природный газ как часть ответа на вопрос о трансформации своей угольной экономики в декарбонизированное будущее". "(...) Энергетический кризис создает в Пекине ощущение безотлагательности. Москва стремится извлечь выгоду из растущей одержимости Китая энергетической безопасностью и предпочтения, отдаваемого трубопроводу из дружественного государства, уязвимым морским маршрутам, патрулируемым военными кораблями США", - говорится в статье. "В отличие от существующего газопровода "Сила Сибири", который был согласован Путиным и президентом Си Цзиньпином в 2014 году и запущен в 2019 году, новый китайско-российский проект может представлять реальную угрозу для ЕС", - утверждает Габуев, поясняя: (...) "Сила Сибири-2" будет использовать те же газовые месторождения на полуострове Ямал, которые являются ресурсной базой "Газпрома" для его европейских контрактов. (...) Новый трубопровод в Китай обеспечит Россию опцией реальной диверсификации ее газовых потоков, еще больше укрепляя позиции "Газпрома", когда он будет торговаться с Европой". "Однако в долгосрочной перспективе такой подход неизбежно будет иметь непредвиденные недостатки для самой России. Если Москва подналяжет на строительство трубопроводов в Китай в качестве противовеса своей зависимости от экспорта энергоносителей в Европу, лет через десять лет она может обнаружить, что сильно зависит от единственного потребителя на другом конце трубопровода", - предполагает автор. "Китай диверсифицировал свои источники импорта углеводородов и сможет использовать доступ к рынкам для получения коммерческих и политических уступок, как это уже было сделано с Австралией и другими странами. Если однажды, например, Пекин захочет, чтобы Россия прекратила вооружать Индию и Вьетнам, как Москва откажется, если китайский рынок является основным источником доходов, наполняющих казну Кремля? - задается вопросом Александр Габуев. - Пожалуй, российское руководство может осознавать этот риск. Тем не менее, похоже, что в Москве не хватает долгосрочного мышления - как сейчас газа в Европе. Те российские политики, которые высказывают осторожность, вероятно, проиграют внутренние битвы в коридорах власти Кремля. Победителями станут люди, чья главная цель - проложить трубопровод через половину Евразии по завышенной цене". Источник: Financial Times