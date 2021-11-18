Уровень заражения COVID-19 в Израиле достиг высшей отметки за 2 месяца

"Уровень заражения COVID-19 в Израиле, известный как число R - среднее количество людей, которых заражает каждый носитель коронавируса - вырос до самого высокого уровня за два месяца. Сейчас число R составляет 0,95, а число, превышающее 1, означает, что вспышка усиливается. Однако эксперты говорят, что рост не указывает то, что нисходящая тенденция заражения в Израиле обратилась вспять, а просто показывает, что уровень снижения активности вируса замедлился", - сообщает Haaretz.

(...) Причины роста числа R за последние две недели до сих пор неясны, говорится в статье: сначала его связали с крупной вспышкой на строительной площадке, когда заразились 300 иностранных строителей, в основном из Китая. (...) Среди других возможностей, отмечает газета, то, что ослабевают эффекты кампании бустерных инъекций, а также сезонный эффект, связанный с переходом к зиме, и беспечность со стороны населения после того, как последняя волна инфекций отступила. "Увеличение числа R не сопровождалось резким ростом числа новых случаев или серьезных случаев", - констатирует издание. (...)