Нормально ли, что в больнице вакцинированных от Covid-19 сейчас больше, чем невакцинированных?

(...) "В разгар нового всплеска эпидемии была преодолена символическая веха: теперь в реанимацию ежедневно поступает больше вакцинированных людей с тяжелой формой Covid, чем невакцинированных. Такие цифры не являются выдумкой отдельных противников вакцинации. Это совершенно официальные данные DREES, "статистической" службы Минздрава Франции. Так, мы узнаем, что 31 октября (дата появления последних данных) в отделение интенсивной терапии были направлены 26 вакцинированных против "всего" 23 невакцинированных. То же самое наблюдается и при обычных госпитализациях", - пишет журналистка Le Figaro Сесиль Тибер.

"Вот и новая кость, брошенная "антиваксерам". Некоторые видят в этом явное доказательство того, что вакцины не работают. В Twitter даже размахивали цифрами по региону Пэи-де-ля-Луар, где в качестве высшего доказательства в больницах находится в 11 раз больше вакцинированных, чем невакцинированных. Хватит! Нас одурачили, как это понимают скептики? Или это нормально, что вакцинированных сейчас в больнице больше, чем невакцинированных?" - задумывается автор статьи.

(...) "По поводу цифр DREES следует признать, что они совершенно точны. Но, как это обычно бывает в науке, извлечение необработанных данных без включения их в контекст вводит в заблуждение. В преимущественно привитой популяции, где вакцина не предотвращает на 100% тяжелые формы (а лишь примерно на 90%), ожидалось, что доля госпитализированных привитых людей, вероятно, будет больше, чем доля непривитых. Более того, если бы 100% популяции были вакцинированы, то 100% госпитализированных пациентов были бы привиты, что и требовалось доказать!" - поясняет журналистка.

(...) "Однако на практике в больнице непривитые представлены в избытке. При сопоставимой численности населения "невакцинированные люди поступают в отделения интенсивной терапии в 9 раз чаще, чем полностью вакцинированные", - подчеркивает DREES. На 1 млн невакцинированных людей 29 человек были госпитализированы в реанимацию, по сравнению с 3 на 1 млн вакцинированных. То же самое и со смертельным исходом: в период с 4 по 31 октября 2021 года на 1 млн невакцинированных людей приходится 52 случая смерти, а среди вакцинированных их только 6, по данным DREES. Опять же, это почти в 9 раз больше", - пишет Le Figaro.

(...) "Однако тот факт, что половина госпитализированных пациентов вакцинированы, должен стать для нас вызовом. Это никоим образом не ставит под сомнение эффективность вакцинации, но напоминает нам о том, что вакцины являются лишь одним из средств борьбы с эпидемией. Речь идет о безусловно лучшей защите, которая у нас есть, но она не идеальна. И даже когда большая часть популяции вакцинирована, риск того, что волна госпитализаций продолжит расти, вполне реальна. Тем более, что эффективность вакцины со временем снижается", - отмечает издание.

"Тем не менее, партия не проиграна заранее. Потому что у нас остаются другие виды оружия для того, чтобы предотвратить свободное распространение вируса. Все начинается со строгого соблюдения барьерных жестов даже для привитых: ношение маски, вентиляция закрытых помещений и т. д. Кампания по ревакцинации также должна принести свои плоды. Исследование, опубликованное ранее в этом месяце в престижном медицинском журнале JAMA, показало, что третья доза позволила увеличить количество антител почти в 60 раз. Это должно не только значительно снизить риск получения тяжелой формы, но также может помочь ограничить передачу вируса. Если каждый будет играть в эту игру, то у нас га руках есть все карты для того, чтобы этой зимой избежать нового перенасыщения больниц, не прибегая к другим мерам, ограничивающим наши свободы", - резюмирует Сесиль Тибер.