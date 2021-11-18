Необходимо срочно включить в борьбу с Covid-19 передачу аэрозольным путем

(...) "Вакцинация и санитарный пропуск представляются как основные средства выхода из кризиса. Но какими бы полезными они ни были, они не идеальны, и в этом уравнении чего-то не хватает: более общего и серьезного рассмотрения аэрозольного пути передачи", - пишут журналистка Лора Дазиньер и эпидемиолог, директор Института глобального здравоохранения Медицинского факультета Женевского университета Антуан Флао, в издании Slate.fr.

(...) "Возьмем несколько конкретных примеров из нашей повседневной жизни. (...) Запись к врачу. Зал ожидания полон, некоторые пациенты кашляют, иногда спускают маску под нос. Маленькое окно закрыто и останется таковым в течение всего ожидания. Между каждым пациентом во время заполнения документов и небольшого перерыва практикующий врач снимает маску и не надевает ее снова, пока пациент не войдет в его кабинет", - описывают авторы статьи.

"Проход в аптеку. На входе на видном месте водно-спиртовой гель. За стойкой, за плексигласом высотой в метр, лаборантка в козырьке, но без маски".

(...) "Субботним вечером в Париже в небольшом баре люди слушают музыку. Клиенты накапливаются, и стоящий за стойкой в одиночку хозяин не может проверить санитарный пропуск у каждого. Все громко говорят, чтобы заставить себя услышать, кричат, чтобы сделать заказ, смеются и иногда поют. Никто, конечно, не носит маску. Есть только один способ проветрить помещение: оставить входную дверь открытой".

(...) "В понедельник с вокзала Корнавен отбывает новый поезд в Цюрих, в течение трех часов пути многие из нас окажутся в нем в этот самый загруженный час, и многие снимут маски, чтобы выпить горячий кофе, и, забыв надеть их снова, позвонить".

(...) "Общим знаменателем этих четырех примеров является незнание или безразличие к способам передачи Covid (но также и большинства респираторных вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем) или реальная невозможность противостоять аэрозольному риску", - отмечают авторы.

"12 ноября газета LeParisien опубликовала важный тест, подтверждающий слишком несерьезное отношение к аэрозольной передаче. Результаты говорят сами за себя: поезда, бары, рестораны, ночные клубы, театрально-концертные залы, скалодромы, учебные аудитории... в большинстве протестированных мест обнаружены концентрации CO2, свидетельствующие о недостаточной вентиляции, что создает зоны, особенно благоприятные для распространения вируса", - передают они.

(...) "Чтобы лучше понять, о чем идет речь, может потребоваться небольшое предварительное уточнение. Когда мы дышим, говорим, кричим, поем, смеемся, кашляем, чихаем... мы испускаем микрокапли и брызги слюны разных размеров. При размере более 100 микрон речь идет о каплях или чаще о брызгах. Мы хорошо их знаем, потому что иногда можем их видеть. Если человек, брызжущий слюной, сам заражен респираторным вирусом, таким как Covid, он теоретически может передать его этим путем (который можно описать как "баллистический") людям, которые находятся прямо перед ним (...)".

"Такие капли под действием силы тяжести быстро падают на землю в радиусе от 1 до 2 метров. Именно этот тип передачи - вместе с поверхностями, которые также могут быть загрязнены баллистическим путем - до сих пор ошибочно являлся объектом всеобщего внимания государственных властей".

(...) "На самом деле, мы также испускаем крошечные капельки диаметром менее 100 микрон, которые почти невидимы и незаметны: аэрозоли. Зимой мы можем увидеть, как они выходят изо рта или ноздрей на улице и быстро растворяются в окружающей атмосфере, - поясняют Дазиньер и Флао. - Эти микрокапли в виде аэрозоля коварны: они могут долго парить в воздухе - самые маленькие, менее 5 микрон, до нескольких часов - и перемещаться по комнате на несколько метров. Фактически, наши дыхательные микрокапли очень похожи на сигаретный дым, еще одно аэрозольное облако, которое мы лучше визуализируем и которое тоже способно парить в течение нескольких минут или часов в плохо вентилируемом помещении".

"Итак, если человек, зараженный вирусом, находился в комнате какое-то время, скажем, на собрании, и комната не проветривалась до следующего собрания, то, возможно, что участники первого, а потом второго собрания заразятся. Кроме того, чем мельче эти микрокапли, тем скорее они склонны глубоко проникать в дыхательные пути и сразу вызывать тяжелые легочные поражения, - говорится в статье. - (...) Как мы можем защитить себя от передачи этих аэрозолей через наше дыхание? Прежде всего, не будем хоронить нашу "классику": физическое дистанцирование, датчики CO2, маски и вакцину".

(...) "Далее следует понимать, что ни одна мера не является эффективной на 100% и что цель состоит в том, чтобы создавать комбинации мер, которые, в свою очередь, существенно снизят риск передачи. Это основано на индивидуальных и коллективных мерах. Индивидуальные меры, это по сути вакцинация и ношение маски. Какую маску выбрать? FFP2? Хирургическую? Тканевую? - спросите нас вы. На этот вопрос мы ответим трезво: "Ту маску, которую вы обязательно наденете на нос и рот в ситуациях, которые этого требуют". Маска FFP2 в лаборатории является наиболее эффективной из всех при фильтрации микрочастиц, но в клинических испытаниях, в которых маски сравнивали друг с другом, никогда не удавалось установить превосходство FFP2 над хирургическими масками в предотвращении передачи респираторных вирусов в реальных условиях", - подчеркивают авторы.

(...) "Хорошая сторона в понимании того, что аэрозольный путь передачи сегодня признан почти исключительно ответственным за заражение коронавирусом, состоит в том, что больше нет необходимости впадать в навязчивое соблюдение гигиенических правил в обращении с масками: какой смысл мыть руки до и после ее надевания, если вы практически не подхватите вирус от рук или зараженных поверхностей?" - рассуждают Дазиньер и Флао.

(...) "С другой стороны, последствия такого пути заражения очевидны на коллективном уровне, потому что для предотвращения аэрозольного пути передачи абсолютно необходима вентиляция замкнутых пространств, - продолжают они. - Сначала необходимо проверить качество вентиляции помещения. (...)Затем систематически и качественно проветривать помещение. То есть широко открывать окна и двери несколько раз в день для создания сквозняков. Также можно использовать очистители воздуха, оснащенные так называемыми фильтрами HEPA (HighEfficiencyParticulateAir), с минимальным классом H13 в соответствии со стандартом EN 1822-1 и установленными герметично, чтобы эффективно задерживать мелкие частицы в воздухе в комнате, включая аэрозоли от нашего дыхания, которые могут переносить вирус".

(...) "Чтобы оценить качество воздуха в помещении и действовать соответствующим образом, можно проводить повторные измерения концентрации CO2 с помощью датчиков. (...) Следовательно, можно нарушить динамику передачи вируса в закрытых помещениях, принимающих публику, сначала путем измерения концентрации CO2, а затем просто путем правильной вентиляции".

"Сегодня нам представляется настоятельно необходимым вести обязательные стандарты в отношении качества воздуха, которое должно систематически и непрерывно измеряться во всех закрытых помещениях, предназначенных для публики, а затем установить критерии, по которым становится возможным принимать публику", - предлагают авторы.

"Возможно, такая совершенно забытая мера, как вентиляция закрытого помещения, в сочетании с вакцинацией и ношением маски будет иметь большое значение этой зимой. Она окажется полезной не только при пандемии Covid, но и при эпидемиях респираторно-синцитиального вируса (РС-вируса, вызывающего бронхиолит) и гриппа, которые быстро приводят к насыщению больничных служб для взрослых и детей", - резюмируют Лора Дазиньер и Антуан Флао.