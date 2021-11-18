Поколение Альфа стоит перед совершенно новыми проблемами

"Поколение Альфа стоит перед вызовами, которых не было у его предшественников, - пишет немецкое издание Die Welt. - При этом пока о нем можно сказать лишь немногое, ведь самые старшие его представители только ходят в школу, а самые младшие еще не родились: под греческой буквой "альфа" подразумеваются люди, родившиеся с 2010 по примерно 2025 год. Пока они еще дети, но уже в скором времени они будут формировать общество так же, как сейчас делают это их уверенные в себе предшественники, поколение Z".

"Поколение Альфа - это первое поколение, которое полностью вырастет в XXI веке, - отмечает издание. - Их родители - в основном миллениалы, родившиеся в период с начала восьмидесятых до конца девяностых, первые "цифровые аборигены". Эта привязанность к цифровым технологиям влияет на повседневную жизнь их детей и на то, как они растут, поясняет исследователь молодежи Симон Шнетцер, автор исследования "Молодые немцы".

"Потому что в отличие от своих родителей, которые по-настоящему соприкоснулись с интернетом только в подростковом возрасте, дети поколения Альфа почти не знают аналогового мира".

"Даже в младенческом и младшем детском возрасте они контактируют со смартфонами, планшетами и программами распознавания речи. Многие из них могут интуитивно водить пальцем по экрану еще до того, как научатся говорить - копируя поведение членов их семей. Они знают, что Alexa и Siri могут сыграть их любимую детскую песенку по первой просьбе. А мультфильм можно посмотреть в любое время и в любом месте с помощью стриминговых сервисов. "Альфы" растут в мире, который в детстве беби-бумеров, поколения X и миллениалов казался научной фантастикой", - говорится в статье.

"Шнетцер убежден, что привязанность к цифровым технологиям станет главной трудностью в общении с поколением Альфа. "Это поколение растет в иных условиях, чем любое поколение до него", - объясняет Шнетцер. "Альфы" гипергибкие и с трудом переносят временные ограничения и привязку к определенному месту, например, к детскому саду или школе".

"Задача педагогов и школ - помочь "альфам" утвердиться в этом новом мире. Шнетцер считает, что в дополнение к урокам истории им были бы полезны такие школьные предметы, как программирование и безопасное использование социальных сетей. Последнее особенно важно, поскольку многие "альфы" уже имеют огромный цифровой след, даже еще не научившись ходить. Первое фото растущего маминого живота, видео первого невнятно произнесенного слова... с самого первого дня то, как они развиваются, записывается, сохраняется и распространяется в социальных сетях гордых родителей. Если не повезет, то можно оказаться и ребенком блогеров и через несколько лет иметь возможность посмотреть на YouTube процесс своего собственного рождения. У детей это может вызвать довольно неловкие чувства", - пишет издание.

"Помимо технического прогресса, сильное влияние на поколение Альфа окажет и изменение климата. В конце концов, их жизнь будет затронута его последствиями уже в раннем возрасте. (...) Основным вопросом для поколения Альфа будет вопрос о том, как на окружающую среду влияет их собственное поведение и как это противоречит в будничной жизни ожиданиям благосостояния", - говорит Симон Шнетцер".

"Поэтому исследователь предполагает, что среди "альф" осознанное отношение к окружающей среде и климату будет так же ярко выражено, как у их предшественников-активистов из поколения Z".

"Для того, чтобы лучше оценить социальное поведение "альф", исследования поколений сегодня по-прежнему сосредоточены в основном на поколении их родителей - миллениалах. Как они обращаются со своими детьми, как те растут? (...) Миллениалов считают дезориентированными, но в то же время нацеленными на достижения и гиперперфекционистами. (...) Это приводит, например, к тому, что они слишком опекают своих детей и не дают им делать то, что они могли бы сделать сами, показало исследование частного Института исследования поколений".

"Почему это является проблемой, объясняет руководитель исследования и дипломированный психолог Рюдигер Маас: "Нам удалось установить, что чрезмерная опека дает симптомы, схожие с симптомами детей, которым уделяют недостаточно внимания. Однако сегодня чрезмерная опека встречается гораздо чаще". Дети чрезмерно опекающих их родителей не только менее счастливы, им также труднее справляться с межличностным взаимодействием в соответствии с их возрастом - например, заводить друзей или вступать в контакт с незнакомыми детьми", - говорится в статье.

"Проблему также может представлять самостоятельное решение конфликтов, выражение собственного мнения и использование воображения в играх со сверстниками. В рамках исследования это уже можно было сказать о 56% детей в возрасте от четырех до пяти лет: они не демонстрировали игровое поведение, соответствующее возрасту. Ситуация не намного лучше для детей возрасте 2-3 и 6-7 лет. Вывод Института исследования поколений: "альфы" не только менее счастливы, чем дети до них, но имеют и более выраженные особенности социального поведения".

"Впрочем, Шнетцер считает, что на основе этого первого исследования преждевременно делать выводы о дальнейшем развитии "альф". В конце концов, последние полтора года были исключительной ситуацией. Например, из-за пандемии единственные дети в семье не имели возможности общаться с другими детьми, что важно для их развития".

"В зависимости от модели семьи и окружения, за последние полтора года дети получили чрезвычайно разный опыт, и нельзя стричь всех под одну гребенку", - отмечает эксперт".

"Таким образом, Шнетцер подчеркивает общую проблему поколенческих исследований: общие прогнозы на основе влияния окружающей среды и исторических событий действительно можно сделать. Однако они лишь в ограниченной степени отражают индивидуальный опыт человека. Поэтому не стоит преждевременно создавать стереотипы", - резюмирует Die Welt.